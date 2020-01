Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Am Sonntagabend wurde eine Spielhalle in der Straße der Einheit in Falkensee überfallen. Eine Zeugin alarmierte die Polizei noch während des Überfalls, doch den Tätern gelang die Flucht. Nach ersten Erkenntnissen betraten zwei Unbekannt maskiert die Spielhalle, in der sich zwei Kunden und ein Mitarbeiter befanden. Einer der Männer bedrohte die Anwesenden mit einem pistolenähnlichen Gegenstand und einem Messer. Die andere Person, ebenfalls männlich, stahl Geld aus dem Tresenbereich. Danach flüchteten die Täter vermutlich mit einem oder mehreren Fahrzeugen noch vor dem Eintreffen der Polizei. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Die erste Person war circa 1,90 Meter groß, kräftig gebaut und trug eine dunkelgraue Weste und Jacke. Die zweite Person war etwas 1,75 Meter groß, hatte eine schlanke Statur und trug eine Hose und Jacke mit weißen Streifen, vermutlich Marke Adidas.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Havelland in Falkensee unter der Telefonnummer 03322/275-0 zu melden.