Heidesee (MOZ) Heidesee. Bauschutt mit einer Mischung von lackiertem Holz bis hin zu Teerpappe und Asbestplatten hat am Wochenende eine Streifenbesatzung der Polizei entdeckt. An der L 39, in unmittelbarer Nähe zur Auffahrt Friedersdorf auf die A 12, fanden sich aufgerissene Plastikbeutel bis hin zu großen, auf Profi-Baustellen eingesetzten "Big Bags". Wegen der abgekippten Gefahrstoffe sucht die Polizei dringend Zeugen, die das Abladen beobachtet haben oder andere Hinweise auf die Täter geben könen.

Hinweise bitte an Tel. 03361 568-0