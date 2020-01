Henry Klix

Werder (BRAWO) "Rede mit! Dann wird’s dein Fest." Unter diesem Motto lädt die Stadt Werder (Havel) alle Einwohner dazu ein, sich an einem neuen Gesamtkonzept für das Baumblütenfest ab 2021 zu beteiligen. "Die Umfrage zum Baumblütenfest hat ergeben, dass sich die Werderaner ein Fest in Höfen und Gärten wünschen mit zusätzlichen Angeboten in der Stadt. Im nächsten Schritt gilt es nun, konkret zu werden", sagt Bürgermeisterin Manuela Saß. Sie würde sich freuen, wenn möglichst viele Werderaner an einem der drei Workshops, die dazu veranstaltet werden, teilnehmen.

Welche Angebote sollten wo vorhanden sein? Was soll künftig auf der Insel geschehen? Wie soll in Zukunft die Bismarckhöhe eingebunden werden? Und welche weiteren Orte und neuen Ideen gibt es, die sich sinnvoll in ein Gesamtkonzept integrieren lassen? "Um solche Fragen mit vielen Teilnehmern diskutieren zu können, werden drei Wiederholungstermine für die Workshops angeboten: am 12., 13. und 14. Februar, jeweils ab 18.00 Uhr im Schützenhaus auf der Insel", sagt der Referent für Einwohnerbeteiligung der Stadt, Dr. Linus Strothmann.

Bei den Wiederholungsterminen finde inhaltlich dasselbe statt. Es wird um Anmeldung zu einem der drei Termine bei l.strothmann@werder-havel.de oder telefonisch unter 03327/738 114 gebeten. "Die Ergebnisse der Workshops werden zusammen mit den Umfrageergebnissen, Grundlage für ein neues Festkonzept sein, das von einer externen Veranstaltungsagentur erstellt wird", so Bürgermeisterin Saß. "Es soll noch im Sommer der Öffentlichkeit vorgestellt werden."

Ziel des mehrstufigen Einwohnerbeteiligungsverfahrens sei es, ein Baumblütenfest zu bekommen, das eine breite Akzeptanz bei den Werderanern genießt.

Informationsveranstaltung am 10. Februar 2020

Um eine gemeinsame Diskussionsgrundlage zu haben, lädt die Stadt vor den Workshop-Terminen zu einer Informationsveranstaltung am 10. Februar um 19 Uhr in die Bismarckhöhe ein. Hier werden die Ergebnisse der Umfrage und das weitere Vorgehen für das Baumblütenfest ab 2021 detailliert vorgestellt. Eine Anmeldung zur Informationsveranstaltung ist nicht erforderlich.

Nach dem gescheiterten Vergabeverfahren im September 2019 wurde das Baumblütenfest für 2020 abgesagt.