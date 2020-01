Wolfgang Balzer

Zachow Einst schmückten sie die weihnachtlichen Wohnzimmer. Am vergangenen Wochenende lagen sie am Dorfgemeinschaftshaus bereit, den rund 60 Zachowern angesichts des ungemütlichen nasskalten Wetters am Dorfgemeinschaftshaus bei ihrem mehr Spaß- als sportlichen Wettbewerb eine wohlig warme Atmosphäre zu schaffen.

"Nun ist er Tradition", freute sich Ortsvorsteherin Nancy Lorbicki und bat zum Start für den allerdings erst zweiten Weihnachtsbaumweitwurf und berücksichtigte auch einen Vorschlag aus dem Vorjahr, die Weitwurfleistungen der Kinder, Frauen und Männer getrennt zu werten. So konnten Pia, Lotta und die anderen Kinder dann auch gleich ihre Urkunde mit der eingetragenen Wurfweite entgegennehmen.

Und als zu Wettbewerbsbeginn ein Disput entstand, welcher Teil des Baumes am ausgerollten Maßband für die Weite entscheidend sei, konnte sie mit einer widerspruchslos aufgenommenen Entscheidung aufwarten. "Ich habe extra im Internet über die Weltmeisterschaften nachgelesen. Am Punkt, an dem der Stamm aufkommt, ist zu messen". Sollte man besser über dem Kopf abwerfen, mehr aus der Hüfte wie ein Speerwerfer oder sogar aus der Drehung wie ein Hammerwerfer, so die sportlich-fachliche Diskussion.

Probiert wurde alles. Weiten zwischen drei und gut sieben Meter zeigte das Bandmaß an. Beifall gab´s für alle. Glühwein und Bratwurst waren zwischen den zwei Durchgängen der Frauen und Männer willkommene Ergänzungen zum sportlichen Wettbewerb, der allen sichtlich Spaß bereitete. Und Zeit für einen Plausch zwischendurch gab es auch.

Dann ein Raunen. 7,56 Meter flog die rund 1,80 Meter hohe Nordmanntanne nach dem Wurf von Olaf Trzenski. Das war nahe am Vorjahresrekord von Robert Dinse, der 2019 mit acht Meter nach einem Stechen gewonnen hatte. Allerdings gelangen ihm im ersten Wurf zur Titelverteidigung nur 5,25 Meter.

"Wir wollten mal etwas anderes machen als nur die Bäume zu verbrennen", meinte Nancy Lorbiecki. Aber dieses Schicksal ereilte diese doch. In den bereitstehenden Tonnen boten sie in der bereits angebrochenen Dunkelheit als lodernde Flammen ein wohlig warmes Bild.

Bei den Frauen war Bianka Prechel mit insgesamt 10,61 Meter aus zwei Würfen von niemandem der 17 Mitbewerberinnen übertroffen worden. Bei den insgesamt 24 teilnehmenden Männern siegte Jeffry Rügen mit insgesamt 14,92 Meter, allerdings knapp, denn für Andree Lehmann zeigte das Bandmaß nur ganze 30 Zentimeter weniger an. Vorjahressieger Robert Dinse nahm es gelassen, dass er seinen Titel nicht verteidigen konnte. "Ich mache eben mal ein Jahr Pause", scherzte er und freute sich auch noch ein Jahr später über seine Siegprämie, einen Gutschein für einen Weihnachtsbaum. Einen solchen nahmen auch die diesjährigen Sieger entgegen, dem Anlass angemessen von der Ortsvorsteherin dekorativ auf einem Tannenzweig drapiert.