Neuruppin Am 8. Februar 1930 erblickte Eva Braun in Neuruppin das Licht der Welt. Später wurde aus ihr die Schriftstellerin Eva Strittmatter, Gattin des bekannten Autors Erwin Strittmatter und Mutter von vier Söhnen. Ihr eigenes Werk stand immer etwas im Schatten des Schaffens ihres Mannes, doch es ist nicht minder eindrucksvoll. Das will die Geburtsstadt der Dichterin, die 2011 starb, nun würdigen: Anlässlich des 90. Geburtstags von Eva Strittmatter am 8. Februar sind unter anderem eine Ausstellungseröffnung und eine Geburtstagsfeier geplant.

Beginn der Feierlichkeiten ist um 14 Uhr am Kunstkiosk an der Schinkelstraße auf Höhe der Pfarrkirche. Der Künstler Claudio präsentiert dort vier Skulpturen. Anschließend geht es um 14.45 Uhr am Schlossgarten, dem Geburtshaus der Schriftstellerin, weiter. Dort wird zuerst ein Kranz niedergelegt. Die Ansprache hält Dr. Karl-Heinz Götz. Bei der Geburtstagsfeier danach werden die Gäste erst von Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) begrüßt, bevor Musik des A-Cappella-Chores erklingt. Als Laudatorin ist Dr. Irina Rockel zu hören. Christel Weimar rezitiert Strittmatter-Werke.