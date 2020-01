Thomas Pilz

Ravensbrück (MOZ) Man hätte eine Stecknadel hören können, wäre sie zu Boden gefallen – derart still war es in dem voll besetzten Garagensaal der Gedenkstätte Ravensbrück.

Anlässlich einer sogenannten partizipativen Lesung (partizipativ im Sinne von mitwirken) versammelten sich am Montagvormittag rund 100 Teilnehmer. Die Mitte der Gesellschaft repräsentierend, nahmen in einer ovalen Sitzordnung verschiedenste Gäste Platz: Schüler, Landespolitiker, Vertreter der Landesregierung und der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Mitarbeiter der Gedenkstätte, Fürstenberger Bürger, der Bürgermeister der Wasserstadt Robert Philipp (parteilos), junge Leute vom Projekt Neustart des Evangelischen Johannesstifts, eine große Abordnung der Evangelischen Schule Neubrandenburg und nicht zuletzt Vertreter aus dem Ausland, etwa der französischen und polnischen Botschaft.

Zehn Hektar großes Areal

"Bald sollte das Frauenlager Ravensbrück zweiunddreißig Wohnbaracken und drei Lagerstraßen umfassen: Die Lagererweiterung 1940- 45 im Spiegel von Quellen und Selbstzeugnissen" war die Lesung überschrieben, die in dokumentarischer Weise ausschließlich auf Original-Zitaten und Protokollen basierte, mithin eine tendenziöse, sprich nachträgliche Einordnung vermied. Was die schrecklichen Erlebnisse der vielen Häftlingsfrauen und auch -männer unmittelbar und schmerzhaft machte.

Gedenkstättenleiterin Dr. Insa Eschebach begrüßte die vielen Mitwirkenden und erläuterte den Hintergrund des Leseprojektes. Lange Jahre sei nach ihren Worten das erweiterte Gelände des einstigen KZ Ravensbrück nicht zu betreten gewesen. Dank der Jugendlichen des Kolpingwerkes aber (katholischer Sozialverband) seien die Verwitterungen und natürlichen Verwerfungen beherrschbar geblieben. Bund und Land beschlossen 2017, das Areal für die Nachwelt zu erschließen. Immerhin sei die Rede von einem zehn Hektar großen Areal. Historische Strukturen wurden freigelegt, die drei Lagerstraßen etwa. Der Lagerbereich im Ausmaß seiner schieren Größe sei wahrnehmbar gemacht worden.

Zehntausende Frauen seien auf dem erweiterten Lagergelände im Zuge des Zweiten Weltkrieges dorthin deportiert worden. Doch die Baracken an den neuen Lagerstraßen reichten bald nicht mehr aus, weshalb die SS im August 1944 ein Zelt errichten ließ. Dieses Zelt entwickelte sich bald zu einem zentralen Ort des Massensterbens. Als Moderator der anschließend beginnenden Lesung oblag es dem renommierten Schauspieler Dietmar Lahaine die Aufmerksamkeit auf die Quellen der Zitate zu lenken, Häftlingsfrauen wie etwa Margarete Buber-Neumann oder Germaine Tillon.

Nichts wurde ausgespart: Auf der einen Seite das unendliche Leiden der Opfer, auf der anderen Seite die seelenlose Bürokratie und sadistischen Exzesse ihrer Peiniger von der SS. Überwiegend chronologisch waren die Texte angeordnet. Es begann mit der Erweiterung des Lagers, die die Häftlinge selbst vornehmen mussten. Mauern abtragen, Schlacke mühsam schleppen, Erniedrigungen während der Arbeit. Ein Protokoll des SS-Arbeitsdienstes verzeichnet am 24. Oktober 1941 einen Arbeitstrupp von 40 Gefangenen, die ohne Vorkommnisse arbeiten und anschließend in ihre Unterkünfte zurückmarschieren müssen. Häftlingsfrau Erika Buchmann berichtet von mehr und mehr beengten Verhältnissen in den Baracken, hygienisch völlig unzumutbar, Strohlager voller Läuse, fehlender sauberer Wäsche und Fußbekleidung. Erst seien damals Transporte mit dutzenden Frauen eingetroffen, bald waren "Lieferungen" mit 500 und mehr Frauen auf einmal keine Seltenheit. Von denen viele bald starben. Am 1. Februar 1941 sei die erste Polin erschossen worden.

Thema Zwangsarbeit: 600 bis 700 Häftlinge mussten anfangs in der Textil- und Lederverarbeitung, in der Kürschnerei und der Weberei arbeiten, in zwei Schichten damals. Bald wurden es bis zu 3 000 Häflingsfrauen.

Von der Arbeit in den Tod

Eine ukrainische Gefangene ertrug die Qualen nicht, entkräftet und Blut spuckend wurde sie umgebracht. Dem stand der Mut der Frauen entgegen, heimlich das Weberlied von Heinrich Heine zu singen "Deutschland, wir weben dein Leichentuch, wir weben hinein den dreifachen Fluch". Nicht selten wurden Frauen direkt von der Arbeit zur Erschießung getrieben, was zu dramatischen Szenen geführt habe, berichtet eine Häftlingsfrau.

Schreckliches schildert der Sinto Walter Winter aus dem Männerlager. Deportiert wurden damals nach Ravensbrück vornehmlich Kriegsgefangene, Russen und Polen, aber auch Sinti und Roma, Juden, politische Gefangene und Homosexuelle. Winter berichtet, wie er plötzlich in dem Lager seiner schwangeren Frau Bluma begegnet, Wiedersehensfreude und Hoffnung stellen sich ein. Dann 1944 die schreckliche Nachricht: "Bluma ist tot". Nach der Entbindung sei sie gestorben, unmittelbar danach auch das Baby.

Hoffnung kehrt wieder

"Nacht-und Nebel-Häftlinge", die einfach von Zuhause plötzlich verschwanden und nach Ravensbrück kamen, die Gruppe der Kaninchen, Frauen, an denen medizinische Experimente vorgenommen wurden, sind Thema der Lesung. Hinrichtungs-Serien werden geschildert, die entwürdigenden Prozeduren für Neuankömmlinge. Das berüchtigte Rundzelt und seine unsäglichen Bedingungen kommt zur Sprache.

Häftlingsfrauen nehmen einen schleichenden Prozess der Entmenschlichung wahr, gleichwohl wächst der Widerstand und mit der vorrückenden Sowjetarmee sowie der Befreiung von Paris blitzten Momente der Hoffnung auf. "Heimlich stimmten wir die Marseillaise an", so französische Frauen. Nicht nur der Widerstand prägt sich aus, Frauen setzen sich "insgeheim auf die Schulbank", lehren sich gegenseitig die Sprache ihrer Peiniger, ebenso Französisch, Englisch und Russisch – vor dem Hintergrund des qualmenden Schlotes des Krematoriums.