Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Unter dem Titel "Gesund aufwachsen im Landkreis Oberhavel" ist geplant, für Kinder und Jugendliche eine neue Struktur aufzubauen. Dafür sollen unter anderem Kitas und Schulen einbezogen werden.

Der Landkreis schlägt vor, an einem Förderprogramm des GKV-Bündnisses teilzunehmen. Das ist eine gemeinsame Initiative der gesetzlichen Krankenkassen. Das Bündnis fördert die Finanzierung über fünf Jahre mit insgesamt 210 000 Euro. Der Kreis hat bis 2024 insgesamt 290 000 Euro beizusteuern. Ab 2025 müssen die Kosten (100 000 Euro im Jahr) komplett übernommen werden. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, die am heutigen Dienstag erstmals im Jugendhilfeausschuss in Oranienburg öffentlich beraten wird.

Spielerisch lernen und fördern

"Gerade in der Kita können Kinder schon früh und auf spielerische Art und Weise an eine gesunde Lebensweise herangeführt werden", heißt es dazu aus Vorlage. Ziel ist es, "dass sich die Kinder zu gesunden und starken Persönlichkeiten entwickeln". Mit dem neuen Programm würden auch sozial Benachteiligte leichter erreicht, ohne sie auszugrenzen, da sie in der Kita oder Schule sowieso anzutreffen seien. Auch die Eltern sollen eingebunden werden.

In Oberhavel stehen folgende Schwerpunkte dabei im Mittelpunkt: Bewegung, gesunde Ernährung und Zahngesundheit, Suchtprävention (Alkohol, Tabak, Substanzkonsum) und seelische Gesundheit.

Der Landkreis Oberhavel gehört zu den 16 Landkreisen und kreisfreien Städte aus Brandenburg, die am Förderprogramm teilhaben konnten.