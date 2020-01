Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) An fünf Schulen in Frankfurt sind Fälle von Krätze aufgetreten. Das bestätigte Oliver Fahron, Leiter des Frankfurter Gesundheitsamtes. Demnach waren unter anderem an der Friedensgrundschule fünf Kinder von der ansteckenden Hauterkrankung betroffen.

Weitere der bisher in diesem Jahr 13 bekannten Scabis-Erkrankungen – so die medizinische Bezeichnung für Krätze – traten an den beiden Oberschulen Ulrich von Hutten und Heinrich von Kleist sowie an der Astrid-Lindgren-Grundschule und der Grundschule Mitte auf.

Wie Oliver Fahron mitteilt, hat die die Zahl der Krätze-Fälle in den vergangenen zehn Jahren zugenommen. Allein im zurückliegenden Jahr wurden dem Gesundheitsamt insgesamt 82 Krätze-Fälle angezeigt. Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen müssen das Gesundheitsamt bei Verdacht oder Auftreten der Erkrankung umgehend benachrichtigen.

Scabies ist eine Hauterkrankung, die durch den Befall von Krätzmilben verursacht wird. Die Krankheit ist weltweit verbreitet und kommt in allen Altersgruppen vor. Übertragen werden die Milben von Mensch zu Mensch, und zwar in der Regel über direkten, engen Körperkontakt. Bei erstmaligem Befall können bis zu 3 bis 4 Wochen vergehen, ehe etwas zu merken ist. Typische Symptome sind Hautveränderungen und Juckreiz. Oft wird Krätze daher für eine allergische Reaktion gehalten. Zur Behandlung werden rezeptpflichtige Cremes eingesetzt.