In dem Raum unter dem Fenster entstand der Brand. Am Tag zuvor war es bereits eingeschlagen worden. © Foto: Lisa Mahlke

Lisa Mahlke

Frankfurt (MOZ) Wäre der Brand in dem Schulhaus in der Sabinusstraße vor sieben Jahren ausgebrochen, hätte er weitaus mehr Schaden angerichtet. Eine rauchdichte Brandschutztür hat am Sonntag das Feuer und den Ruß im WAT-Raum (Wirtschaft-Arbeit-Technik) vom Rest des Gebäudes, in dem die Lessingschule und die meko-Grundschule untergebracht sind, abgeschirmt. Bei der Sanierung des Anfang der 80er Jahre gebauten Schulhauses in Neuberesinchen in den Jahren 2013/14 wurden alle Räume im Erdgeschoss damit ausgestattet.

Als Ralf Unglaube, Leiter der Lessingschule, am Montag den WAT-Raum öffnet, dringt sofort der beißende Geruch nach Rauch in die Nase. Die Wände sind schwarz, Werkbänke und Hocker schwarz gesprenkelt, Maschinen, Bilder an den Wänden, Werkzeuge – alles schwarz. Am frühen Sonntagabend hat es hier gebrannt. Doch schon am Samstag mussten der Schulleiter, der Wachschutz und die Polizei zur Schule ausrücken.

"Gegen 17.30 Uhr wurde ich am Samstag angerufen", berichtet Unglaube. Der Wachschutz hatte ihn informiert, dass eine Scheibe eingeworfen und in den WAT-Raum eingebrochen wurde. Nach der kriminaltechnischen Untersuchung durch die Polizei schloss er das Fenster wieder und befestigte von innen ein Brett, so dass man von außen nicht mehr an den Fenstergriff kommt. Auch weitere Scheiben wurden am Samstag beschädigt – nach Vandalismus in der Silvesternacht sind aktuell insgesamt 14 Scheiben kaputt.

Fast zur gleichen Zeit am Sonntag, um 17.15 Uhr, erhielt der in Lebus lebende Schulleiter wieder einen Anruf – die Schule brennt. Als er 25 Minuten später in der Sabinusstraße eintraf, war das Feuer bereits gelöscht. "Zum Glück hat der Wachschutz die Tür aufgeschlossen und sie musste nicht eingetreten werden", sagt er. Die Feuerwehr – im Einsatz waren 40 Personen von der Berufsfeuerwehr sowie den Freiwilligen Wehren Stadt-Mitte und Güldendorf – löschte von außen und vom Flur. Sehr schnell, wie Ralf Unglaube lobt. Als er den Raum betrat, hatte er den Eindruck, Benzin zu riechen.

Er rief auch Hausmeister Jacob Felber hinzu. Denn schwarzes, rußiges Wasser war nach den Löscharbeiten bereits in den Keller gelaufen, Felber pumpte dieses mit einem Nasssauger ab. "Er hat den Sauger sicher fünf- oder sechsmal geleert und da passen 30 Liter rein", beschreibt Unglaube. Er zeigt auf drei verrußte Bohrmaschinen. "Die waren neu." Um die 150 Euro kostet so ein Gerät. Was ihm mehr Sorge bereitet: Sollten die Werkbänke nicht gereinigt werden können, müssen neue für jeweils mehrere Hundert Euro angeschafft werden. "Die beauftragte Firma sagte, es besteht eine Chance, sie zu retten." Gewiss sei das aber noch nicht. Es werde viel Sondermüll entstehen, die Deckenverkleidung müsse ab, der Fußboden komplett rausgerissen werden. Die Entkernung beginne zwar bereits am Dienstag. Wie lange sie dauern wird, konnte Unglaube aber nicht sagen. Er geht davon aus, dass ein Schaden von 50 000 bis 70 000 Euro entstanden ist.

Brandschutzbelehrungen

Die Polizei wollte sich zur Schadenshöhe am Montag noch nicht äußern. "Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen Brandstiftung dauern derzeit noch an", heißt es von der Pressestelle der Polizeidirektion Ost. Ralf Unglaube ist enttäuscht, "dass es Jugendliche gibt, die so etwas machen". Er vermutet, dass es sich bei den Tätern um Jugendliche handelt, die nicht zu den Schulen gehören.

Über die Facebook-Seite der meko-Grundschule informierte deren Schulleiter Sebastian Obeth die Eltern, dass der Unterricht stattfindet, lediglich der WAT-Raum nicht nutzbar ist. Betroffen sind pro Woche 18 Unterrichtsstunden. Nach einer Dienstberatung war es den Lehrern freigestellt, ob sie mit Schülern in den Raum gehen und den Vorfall zur Brandschutzbelehrung nutzen.

Bildungsdezernentin Milena Manns geht aktuell davon aus, dass die nun zusätzlich aufzubringenden Mittel für die Instandhaltung nicht zulasten der bisher geplanten Schulsanierungen gehen.