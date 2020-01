Jürgen Rammelt

rheinsberg Das Ensemble Mozaïque ist neue Rheinsberger Hofkapelle 2020/21. Die jungen Musiker überzeugten am Sonntag sowohl die Jury, als auch das Publikum. Das siebenköpfige Ensemble hat seine Wurzeln an der Universität Mozarteum in Salzburg. Seine Mitglieder sind Studenten und Musiker führender Institute für Alte Musik, die bereits als Preisträger internationaler Wettbewerbe für Aufsehen sorgten.

Auf dem Programm von Mozaïque standen Werke von Musikern, die am Rheinsberger Hof angestellt waren. So erklangen Kompositionen von Carl Heinrich Graun, Gottlieb Janitsch und Carl Philipp Emanuel Bach, einem Sohn des berühmten Thomaskantors. Aber auch die Schwester von Friedrich dem Großen, Wilhelmine von Bayreuth, kam zu musikalischen Ehren. Aus ihrer Oper "Argenore" erklang, gesungen von der Sopranistin Maria Ladurner, eine Arie.

Mit einem Vorspiel im Schlosstheater vor einer Jury gingen die drei Formationen Facicura, Mozaïque und Yuzugami ins Rennen um den Titel "Rheinsberger Hofkapelle". Nach der Ausschreibung durch die Musikkultur Rheinsberg gGmbH hatten sich sogar 20 Ensembles um den Titel und das damit verbundene Förderprogramm beworben. Daraus waren die drei Finalisten ausgewählt worden. Erstmals war auch das Publikum aufgerufen, sich bei der Auswahl zu beteiligen: Parallel zum Jury-Votum wurde ein Publikumspreis an eine der Gruppen vergeben.

Das Sieger-Ensemble wird nun ein Jahr lang von der Musikakademie gefördert und erhält Aufführungsmöglichkeiten. Ziel sind die künstlerische und konzeptionelle Weiterentwicklung des Ensembles sowie die Pflege des musikalischen Erbes der historischen Hofkapelle. Kapellen an Fürstenhöfen gab es bereits im Mittelalter. Als der 24-jährige Kronprinz Friedrich 1736 mit seiner Gemahlin Elisabeth Christine das Schloss bezog, gehörte die Gründung einer Kapelle zur Einrichtung des Hofstaates. Vier Jahre lang erlebte Rheinsberg mit dieser Hofkapelle eine Blüte der Barockmusik, die auch unter Prinz Heinrich mit der Aufführung von Opern im Schlosstheater ihre Fortsetzung fand. 17 Musiker, der Flöte spielende Kronprinz eingeschlossen, die bis zur Thronbesteigung Friedrichs ganz oder teilweise in der Hofkapelle mitwirkten, sind namentlich bekannt. Dazu gehören Johann Joachim Quantz, Franz Benda, die Brüder Johann Gottlieb und Carl Heinrich Graun, Carl Philipp Emanuel Bach, Christoph Schaffrath und Johann Gottlieb Janitsch. Nach seiner Thronbesteigung 1740 nahm Friedrich II. die Hofkapelle mit nach Berlin. Daraus entstand das königlich preußische Staatsorchester. Seit der Wiedereröffnung des Schlosstheaters 1999 vergibt die Musikakademie jährlich den geschützten Titel "Rheinsberger Hofkapelle". Sie pflegt damit das musikalische Erbe.