Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Morgens vor der Arbeit schnell zur Kita hetzen und abends das Kind in letzter Minute abholen: Das gehört für viele Eltern zum Alltag. Wer nicht von 8 bis 16 Uhr arbeitet, hat schon mal Schwierigkeiten, die regulären Kita-Betreuungszeiten einzuhalten. Da muss auf Oma, Opa oder andere, mitunter zu bezahlende Babysitter zurückgegriffen werden, wenn nicht ein Elternteil in Teilzeit arbeiten möchte oder kann. Ein Antrag der SPD will nun die Betreuungszeiten in städtische Kitas auf den Prüfstand stellen.

Auch die Fraktion der Linken schlägt in diese Bresche. Während die SPD möchte, dass erst einmal der Bedarf der Eltern mittels Umfrage erfasst wird, möchte die Linke mehr Flexibilität in der Betreuung erreichen. Dabei soll geprüft werden, welche Zuschüsse es von Land, Bund, Stiftungen und dergleichen geben kann. Kurzerhand haben die beiden Parteien während des jüngsten Sozialausschusses ihre Anträge zusammengefasst. Bis zum Haupt- und Finanzausschuss am 17. Februar soll nun ein gemeinsamer Antrag erarbeitet werden. Ein Stimmungsbild gab es aber schon beim Sozialausschuss.

Schwierige Ferienzeit

"Wir wollen schauen, dass die Betreuungszeiten so flexibel gehandhabt werden, dass tatsächlich die Kinder so betreut werden können, wie es auch für die Eltern sinnvoll ist, um zum Beispiel auch die Arbeitszeiten einzuhalten", erklärt Cornelia Böhme (Linke). Vor allem in Ferien- und während der Schließzeiten gebe es für viele Familien Probleme.

Georg Kamrath (AfD) war die Betrachtung des Themas nicht umfassend genug: "Wo bleiben die Erzieher? Wo bleiben die Kinder?" Damit zielte er auf die Idee der Linken, gegebenenfalls eine zentrale Einrichtung für die Kinderbetreuung aufzubauen, in der Mädchen und Jungen in den Abendstunden beaufsichtigt werden könnten – wenn die Eltern Spätschicht haben oder auch ehrenamtlich arbeiten, in der Stadtverordnetenversammlung beispielsweise. Bei den Kita-Erziehern gebe es bereits einen hohen Krankenstand, so Kamrath. Diese würden zusätzlich belastet werden.

Die Zahlen abwarten

Die SPD plädierte dafür, erst einmal die Befragung der Eltern abzuwarten, die sie anregt. "Wenn wir Zahlen haben und wenn wir einen Bedarf haben, dann können wir überlegen, wie wir das organisieren", sagte Nico Ruhle (SPD). In anderen Kommunen gebe es 24-Stunden-Kitas. Ob das ein Modell für Neuruppin sei, werde sich zeigen. Es könne auch sein, dass das nicht die optimale Lösung für die Stadt ist. "Aber erst einmal müssen wir die Grundlagen schaffen", sagte Ruhle. Das Abwarten, dass die Eltern sich melden, wenn sie Probleme haben, solle aber nicht weitergeführt werden. Daher müssten diese nun aktiv angesprochen werden. Der SPD-Antrag soll sich nicht nur auf Kitas, sondern auch auf die Neuruppiner Horte beziehen.

Maik Buschmann, Leiter des Neuruppiner Amtes für Bildung, Kultur und Soziales, stellte die Vorhaben von SPD und Linker in Frage: Er hält die Betreuungszeiten in Neuruppiner Einrichtungen von 6 bis 17 Uhr für ausreichend. "Horte und Kitas sind familienergänzend, aber nicht familienersetzend", so Buschmann. "Ich würde gern die Diskussion mit Ihnen mal führen, ob es Sinn macht, Kinder bis 19, 20 Uhr in einer öffentlichen Einrichtung zu betreuen." Das Arbeitsleben habe sich zwar verändert. Und auch Geschäfte hätten mitunter bis 22 Uhr geöffnet und bieten Einkaufsmöglichkeiten an. "Ob das sinnvoll ist, glaube ich nicht." Wenn die Kinder bis 19 Uhr in der Kita sind, dort Abendbrot essen und dann erst abgeholt werden: "Das hat nichts mehr mit Familie zu tun." Er sei ein Gegner von längeren Öffnungszeiten.

Auf Hilfe angewiesen

Es gehe nicht darum, dass möglicst viele Kinder immer lange betreut werden, sagte Cornelia Böhme, die selbst auch Erzieherin ist. Viele Mädchen und Jungen würden aber nach 17 Uhr privat untergebracht werden müssen, weil die Eltern sich beispielsweise noch auf dem Weg nach Hause befinden, weil sie pendeln müssen. "Es gibt viele Alleinerziehende, die vielleicht auch in der Pflege arbeiten." Wenn Eltern ihrer Arbeit noch nachgehen könnten und Stress hätten, sei das auch nicht gut für eine Familie.