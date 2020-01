Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eisenhüttenstadt hat nicht nur eine einzigartige Architektur vorzuweisen, sondern ist auch ein echtes Freiluftmuseum. Etwa 90 Skulpturen und Plastiken sind im öffentlichen Raum der einstigen Planstadt zu finden. Der Gesamtwert der Kunstwerke wurde einst auf 1,7 Millionen DDR-Mark geschätzt. Der Wert dürfte aber gestiegen sein. Allerdings gibt es auch Kunstbanausen in Eisenhüttenstadt. Die haben Kunstwerke zu Angriffszielen auserkoren. Bilder und Figuren werden bemalt, mit Farbe übergossen, mutwillig mit spitzen Gegenständen beschädigt oder aber wie jüngst im Brunnenring mit Farbe besprüht. Aus diesem Grund wurden in den vergangenen Jahren wiederholt Skulpturen und Plastiken umgesetzt – an Orte, die geschützter sind. Neben dem Garten des städtischen Altenheims ist auch das Gartenfließ eine beliebte Fläche für Kunst im öffentlichen Raum.

Bronzehaut ist sensibel

Die Stadtverwaltung ist über die Beschädigungen der zwei Plastiken im I. Wohnkomplex informiert. Man kümmere sich darum, hieß es am Montag aus dem Rathaus. Was genau geschehen soll, das wurde noch nicht mitgeteilt. Fest steht aber, dass die Beseitigung der Schäden zeitaufwendig wird. Und Kosten kommen damit auch auf die Stadt zu.

"Acryl kann wieder gelöst werden, Acrylharz ist schwieriger, aber man muss immer schauen, dass man die Bronzehaut nicht verletzt", betont Restauratorin Dorothee Schmidt-Breitung, die schon häufiger im Einsatz in der Stahlstadt war, um beschädigte Plastiken wieder auf Vordermann zu bringen. Sie wäre bereit, sich die Figuren im Brunnenring anzuschauen, sagte sie am Montag in einer ersten Reaktion. Sollte die Stadt Bedarf haben, könne sie sich bei ihr melden.

Sowohl beim Knabenakt des Berliner Bildhauers Wilfried Fitzenreiter als auch beim Weiblichen Akt von Herbert Burschik, der in Eisenhüttenstadt lebte und wirkte, handelt es sich um Bronzeplastiken. Eine ist 1,68 Meter groß, die andere 1,78 Meter.