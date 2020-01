Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Die Leute in Brandenburg sind nicht freundlich und alles andere als cool. Sie mögen keine Ausländer, besonders keine Schwarzen", zitiert Haneen Taleb aus einem Interview, das im Rahmen des Projektes "Heimat Brandenburg – Jugend im ländlichen Raum" entstanden ist. Fast 40 junge Leute, einheimische wie zugezogene, haben Auskunft gegeben über ihre Lebenswirklichkeit, über die Themen, die sie wirklich beschäftigen. Freud und Leid liegen hier dicht beieinander.

Am Montag fand das zwei Jahre dauernde Projekt des Vereins für betriebsnahe Bildungsarbeit mit dem Projekt "Einstieg Oberhavel" seinen Abschluss mit der Eröffnung einer Ausstellung, die Ausschnitte aus den Interview dokumentiert. Einen ersten Überblick verschafften Cornell Ryll, Haneen Taleb und Monique Jesse auch dem Publikum der Vernissage in der Aula des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums mit einer szenischen Lesung, die widerspiegelte, was Jugendliche bewegt, worüber sie sich freuen und was sie ärgert. Sie haben sich so intensiv mit den Aussagen beschäftigt, dass der Zuhörer den Eindruck gewinnt, es wären ihre Gefühle, von denen sie hier erzählen.

Und dazu gehören eben auch die Ressentiments gegenüber Ausländern, die jugendliche Migranten alltäglich erfahren müssen. "Der Bus hält nicht, weil wir schwarz sind", haben junge Flüchtlingen erfahren müssen. Eines aber ist allen jungen Leuten wichtig: "Erfolg haben im Leben!" lautete ihr Fazit.

Auch wenn es vielen schwer fällt, in der ländlichen Region Oberhavels Fuß zu fassen. "Für das, was man leistet, kriegt man zu wenig", beklagen sie sich über die schlechte Bezahlung. Die "schöne Natur" macht einige der Einschränkungen wieder wett. "Ich bin froh auf dem Land zu leben. Einziger Nachteil: Wenn man Scheiße baut, spricht sich das schnell rum", zitierten die drei Rezitatoren einen anderen Jugendlichen, deren Namen an diesem Vormittag nicht genannt werden.

Hinter dem Projekt steht die Idee, den Jugendlichen ein Forum zu geben. "Über die Jugend wird viel gesprochen, oft auch negativ", begründete Projektleiter Dr. Armin Steil. "Wir wollten mit unserem Projekt den Jugendlichen eine Stimme geben", so Steil, der all die Akteure, die zum Gelingen beigetragen haben, zum großen Finale mit einer Rose ehrte. Teil des Projektes war auch ein künstlerischer Workshop, in dem Masken entstanden sind sowie Fotos, die einen unbeschwerten Umgang zwischen einheimischen und zugezogenen Jugendlichen vermitteln. Auf jeden Fall wurde viel gelacht, das zeigen die Schwarz-Weiß-Bilder deutlich, die Teil der Ausstellung sind, die im Flüchtlingswohnheim nebenan eröffnet wurde. Die Meinung der Jugendlichen fand Gehör, besonders auch bei denen, die diese Region prägen. Bürgermeister und Amtsdirektoren aus der Region waren zugegeben, als das zweijährige Projekt seinen Abschluss fand. Selten, viel zu selten halten Jugendliche Politikern den Spiegel vor, erfahren diese aber so schonungslos, was Jugendliche bewegt, die am Anfang ihrer beruflichen Entwicklung stehen und darüber nachdenken, hier – und nicht in der Großstadt – eine Familie zu gründen.