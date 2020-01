MOZ

Eberswalde (MOZ) Einen ausgesetzten Hund haben Mitarbeiter des Barnimer Veterinäramtes am Nachmittag des 21. Januars einem Waldstück in der Nähe des Brandenburgischen Viertels in Eberswalde aufgefunden. Das Tier war mit Halsband und Leine an einen Baum gebunden.

Das teilt die Pressestelle der Barnimer Kreisverwaltung mit. Bei dem etwa 40 bis 50 Zentimeter großen und 25 Kilogramm schweren, ziemlich beleibten Rüden handelt es sich um einen Mischling, schwarz mit braunen Abzeichen an den Beinen und weißem Latz bis unter den Bauch. Das Veterinäramt hat den Hund in ein Tierheim eingewiesen und nun Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen.

Wer diesen Hund kennt oder sachdienliche Hinweise zu seiner Herkunft, gegebenenfalls zum Besitzer, geben kann, soll sich im Veterinäramt des Landkreises Barnim unter der Telefonnummer 03334 214 1600 melden.