Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Neue Bäder, neue Leitungen, neue Fenster, erstmals Aufzüge, eigens vorgesetzte große Balkone sowie eine energetische Dämmung sorgen künftig für mehr Wohnkomfort in dem Plattenbau an der Kremmener Straße 1 bis 1 f. "Mit dieser Sanierung haben wir unseren kompletten Wohnungsbestand in der Oranienburger Altstadt auf einen modernen Standard gebracht", sagt Woba-Geschäftsführer Bernd Jarczewski nicht ohne Stolz. 6,5 Millionen Euro hat die Woba dort noch einmal in die Hand genommen.

Aufzüge und neue Bäder

Für einen Großteil jener Mieter, die während der Bauarbeiten in dem zu DDR-Zeiten geplanten, aber erst 1990 gebauten Block geblieben sind, ist jetzt eine stressige Zeit zu Ende gegangen. Lärm und Staub waren einige Monate ihre ständigen Begleiter. Als die Bäder mit neuen Duschen oder Wannen ausgestattet wurden und deshalb Baustelle waren, gab es für die verbliebenen Mieter einen Sanitärcontainer im Hof. Das ist inzwischen Geschichte. Die Bauarbeiten sind fast komplett abgeschlossen, bis auf die Außenanlagen.

Am 8. Februar von 10 bis 15 Uhr lädt die Woba zu einem Besichtigungstermin in die Kremmener Straße 1 bis 1f ein. Die noch freien der insgesamt 71 Zwei-, Drei- und Vierraumwohnungen haben Größen bis zu 97 Quadratmeter. Wer dort einziehen möchte, benötigt allerdings einen WBS oder einen WBSplus 20. Also bietet die Woba auch hier noch kostengünstigen Wohnraum an.

Nachdem die Arbeiten an den sechs Neubauten in der Weißen Stadt etwas später angelaufen sind, als geplant, liege das Vorhaben mit zunächst 80 Wohnungen im ersten Bauabschnitt wieder im Zeitplan, stellt Jarczewski zufrieden fest. Dort könne in Kürze mit dem Innenausbau begonnen werden. Auch erste Abschnitte der Emil-Büge-Straße, die das Gelände von der Walther-Bothe-Straße aus erschließt, würden im Laufe des Jahres noch gebaut. Die ersten Mieter können dann voraussichtlich Anfang nächsten Jahres einziehen. Allein für den ersten Bauabschnitt investiert die Woba rund 20 Millionen Euro, davon sind 14 Millionen Euro Fördermittel. Damit werden Mieten von 5,50 Euro und sieben Euro pro Quadratmeter in zwei Dritteln der neuen Wohnungen garantiert.

Der zweite Bauabschnitt, auch für ihn sind bereits Fördermittel beantragt, mit vier Häusern und 56 Wohnungen soll noch dieses Jahr in Angriff genommen werden. Der dritte Bauabschnitt werde aber sicher nicht vor 2023 beginnen, schätzt Bernd Jarczewski. Da seien noch Absprachen mit der Stadt nötig, die auf dem benachbarten Gelände eine Grundschule und eine Kita errichten will.

Sanierung wird fortgesetzt

Das ist aber noch nicht alles, was sich Bernd Jarczewski und die Woba für dieses Jahr vorgenommen haben. "Wir werden natürlich das Sanierungsprogramm fortsetzen", sagt der gebürtige Oranienburger, dem seine Stadt sehr am Herzen liegt. Wenn er in einigen Jahren die Woba-Brücke verlässt und in den Ruhestand geht, möchte Jarczewski den gesamten Wohnungsbestand der Woba von mehr als 3 660 Einheiten durchsaniert haben.

Dieses Jahr ist die Haller Straße 2 bis 12 an der Reihe. Dort gibt es noch ein veraltetes Einrohr-Heizungssystem. Deshalb müssen völlig neue Versorgungsstränge eingezogen werden. Saniert werden auch die Fassade und die Balkone. Ein Aufzug wird im Kopfbau des Blocks installiert. Zirka 4,5 Millionen Euro steckt die Woba an der Stelle in der Mittelstadt in die Sanierung.

700 000 Euro stehen im Wirtschaftsplan der Woba für die diversen Instandsetzungsarbeiten, die im Laufe eines Jahres hier und da anfallen. Während die Häuser der Woba in der Weißen Stadt natürlich diese Farbe tragen, wird es in anderen Wohnquartieren der städtischen Gesellschaft richtig bunt. Kräftiges Rot und dunkles Blau schmücken seit vorigem Jahr etwa die Wohnblöcke in der Erich-Mühsam-Straße und der Rudolf-Grosse-Straße. In diesem Jahr ist ein bunter Fassadenanstrich in der Anklamer Straße 2 bis 8 vorgesehen.