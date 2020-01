Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Exklusivität und Coolness – das sind zwei Wörter, die wunderbar zum Klosterhotel Neuzelle und die dortige Wilde Klosterküche passen. Seit 2018 ist Manuel Bunke dort Chefkoch und stellvertretender Geschäftsführer. Und Ideen hat er scheinbar endlos viele, der einstige Weltenbummler, der in Spree-Neiße groß geworden ist und schon in der Schweiz, in Österreich sowie in Bayern am Herd gezaubert hat. Bunke fällt auf, nicht nur durch seine Mütze und den Bart, die zu einem Markenzeichen geworden sind.

Genuss und Qualität

Er ist offen, sucht Kontakt und findet ihn schnell. Wer ihn trifft, der hat schnell das Gefühl: Dieser Typ möchte etwas bewegen, er möchte sich einbringen, er möchte anderen eine Freude machen und er möchte Genuss und Qualität liefern.

Aus diesem Grund kreieren er seine Partnerin Anne nun auch Gin. Stundenlang, tagelang, wochenlang haben sie getestet, wie regionale Zutaten auf Alkohol reagieren. Die Premiere lief blendend. Da gab es den Neuzelle Dry Gin "7 / 100 / 50er". Ein ganz besonderer Gin zum 750-jährigen Jubiläum des Neuzeller Klosters im Jahr 2018. "Dieser Gin ist eine Hommage an das Barockwunder Brandenburgs ... Das 750. Gründungsjubiläum sowie der gleichjährige Wiedereinzug wahrer Mönche des Zisterzienserordens waren Anlass genug, mit dem 165-Liter-Kupferkessel unserer Destillierblase ‚Wilde Hilde’ neue Geschichte zu schreiben", heißt es auf dem Etikett der braunen Flasche unter der Überschrift "Kleines Dorf, großer Genuss".

Mit den Zahlen des Jubiläums haben Bunke und seine Partnerin dann auch gleich gespielt. Die "7" steht für sieben Aroma-Zugaben: Wacholder, Goji-Beere, Koriander, Kardamom, Vanille, Grapefruit und Szechuanpfeffer. Die "100" steht für 100-prozentige Handarbeit und 100 Flaschen. Und die "50" für 50.Cent Kulturspende. Mit 50 Cent pro Flasche wolle man zum Erhalt der Klosteranlage beitragen. Die Flaschen waren noch vor der Fertigstellung ausverkauft, ehe der Gin also nach der Destillation 750 Stunden geruht hatte und gereift war. Teilweise habe er die 500-Milliliter Hochprozentigen später per Post verschicken müssen, erzählt der Chefkoch. Die Käufer kamen also nicht nur aus Neuzelle.

50.Euro kamen da am Ende zusammen. 50.Euro, die Manuel Bunke und Anne Hensel mittlerweile der Stiftung Stift Neuzelle gegeben haben. "Auf die Höhe der Summe kommt es gar nicht an", sagt Tilman Schladebach, Leiter Marketing und Kultur bei der Stiftung. Es gehe vielmehr um die Kooperation in der Region, um Netzwerke. Da habe die Aktion Symbolcharakter. Auch Bunke betont, dass es darum gegangen sei, den Zusammenhalt zu stärken. "Allein schafft man nicht mehr alles", betont der 33-Jährige. Er will mit dem Dorf, mit der Region arbeiten, nicht dagegen. Im Endeffekt profitiert die Wilde Klosterküche von der Strahlkraft der Barockanlage und die Stiftung, die darüber die Hand hat, profitiert davon, wenn die Besucher gern wiederkommen, weil auch das ganze Drumherum in Neuzelle stimmt, weil es geschmackvoll ist. Und dass es in der Wilden Klosterküche schmeckt, das hat sich längst über die Grenzen von Neuzelle herumgesprochen.

Experimente mit Leinsamen

Die Gin-Premiere 2019 lief so gut, dass Manuel Bunke weitermacht. Er ist sozusagen auf den Geschmack gekommen. Von der zweiten Gin-Sorte wurden 400.Flaschen produziert, diesmal wurde der Hochprozentige in durchsichtigen Flaschen abgefüllt. WKK-Gin steht drauf – WKK für Wilde Klosterbrennerei. Und "Aus Liebe zur Heimat". Der Meisterkoch und seine rechte Hand können offenbar gar nicht genug bekommen. Sie haben mittlerweile sogar mit Leinsamen experimentiert. Leinsamen-Gin? Warum nicht. Wilde Ideen in der Klosterküche.