Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) An mehreren Orten Oberhavels wurde am Montag an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz wurden Stolpersteine geputzt sowie am früheren jüdischen Bethaus an der Oranienburger Havelstraße Blumen abgelegt und Kerzen angezündet. In Grüneberg erinnerten Teilnehmer des Projekts "Überlagert" an das frühere KZ-Außenlager.

Beim zentralen Erinnern in der Gedenkstätte Sachsenhausen standen die Opfer der Todesmärsche im Mittelpunkt. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke sagte, dass die Geschichten der Opfer Geschichten unserer Mitmenschen und damit "unsere Geschichten" seien. Aus der Erinnerung heraus müsse ein Zukunftsbild entwickelt werden, "in dem dieser Schrecken nicht mehr zu spüren ist", forderte die Präsidentin.

Zuvor hatten Schüler des Gymnasiums Panketal die Namen von Häftlingen des KZ Sachsenhausen verlesen, die auf dem Todesmarsch umgekommen waren. Kurz vor Kriegsende hatte die SS die Lager aufgelöst und die Insassen auf die Märsche geschickt, die viele von ihnen nicht überlebten. Allein 1 000 Sachsenhausen-Häftlinge starben, viele blieben einfach am Wegesrand liegen.

Aus den Berichten der Überlebenden, darunter der im vergangenen August gestorbene Zwi Steinitz, lasen die Schüler ebenfalls vor. Gedenkstättendirektor Axel Drecoll erinnerte daran, dass die Märsche vor den Augen der Öffentlichkeit stattfanden. "In den letzten Monaten des Regimes trat die tiefe Verstrickung weiter Teile der deutschen Gesellschaft besonders deutlich zutage", sagte Drecoll. Gerade heute sei die Erinnerung wichtig. Drecoll betonte zudem, dass die Grundfesten unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung auf der Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit basierten.

Am Dienstag gedenken in Oranienburg Ministerpräsident Dietmar Woidke und Polens Premierminister Mateusz Morawiecki der Opfer.