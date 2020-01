Wolfgang Gumprich

Menz Menz. Mit dem Preis "gemeinsam" würdigt der Menzer Verein "Gemeinsam" das ehrenamtliche Engagement im Dorf. Diese Tradition soll aufrecht gehalten werden, so beschloss es die Jahreshauptversammlung am Sonntag in der Regionalwerkstatt.

Als Auszeichnung wird es einen Glaskristall mit Lasergravur geben. Yvonne Nagel, Sprecherin des Vereins, stellte die Veranstaltungen für das Jahr vor. Es beginnt mit der Offenen Bühne Menz am 15. Februar, einen Monat später gibt es einen Spielenachmittag. Die vereinseigenen Kanus werden am Sonnabend, 25. April, wieder für die Saison flott gemacht. Am Vorabend des 1. Mai begrüßt der Verein den Mai mit Gesang. An Himmelfahrt zieht der Verein zum Frühlingserwachen auf den Weidenweg. Zur Kanu- und Floßtour lädt der Verein am Sonntag, 23. August, ein. Getrommelt wird am Sonntag, 20. September, und am Tag der deutschen Einheit steht wieder die Herbstwanderung an. Dabei will der Verein auch Bäume pflanzen.

Mit gemeinsamen Stunden in jüdischer Tradition beendet der Verein die Saison. Herbert Brauer, zweiter Mann des Vereins, blickte gewohnt kurzweilig auf das vergangene Jahr zurück. Da war der Auftritt des Weihnachtschor, der zum 25. Mal auftrat, oder die gemeinsamen Veranstaltungen mit der Theodor-Fontane-Schule und der Offenen Bühne Menz. In der Pause gab es leckere Häppchen, die die Vereinsmitglieder selbst zubereitet hatten.