Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Das jüngst am Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) gefällte Urteil im Streit um Alt- und Neuanschließer und den Trink- und Abwasserverband Oderbruch (TAVOB) hat die Gebührendiskussion nicht entspannt.

Noch immer wird das Thema zum Teil sehr emotional diskutiert. Über den komplizierten Sachverhalt sprachmit dem Geschäftsführer des TAVOB, Johannes Schwanz.

Herr Schwanz, ist das Verfahren mit dem Urteil vom 4. Dezember 2019 nun beendet?

Nein, denn wir sind dagegen in Berufung gegangen. Deshalb hat das Urteil noch keine Rechtskraft. Solange das Verfahren offen ist, sind unsere derzeitigen Handlungen rechtens. Das gilt auch für das Verschicken der Bescheide.

Was genau soll sich zum 1. Februar ändern?

Vorsorglich werden wir die Umstellung unseres Gebührensystems vorbereiten. Dabei wird die bisherige Einheitsgebühr nun aufgespalten. Die Mengengebühr für Altanschließer wird von 3,35 auf 3,85 Euro erhöht. Für die Neuanschließer (Beitragszahler) beträgt sie 2,77 Euro. Der Beitrag ist der Anteil der verbandlichen Schmutzwassererschließung.

Wer sind die Neu- und wer die Altanschließer?

Grob zusammengefasst sind die Altanschließer alle die, die vor der Wende bereits ihren Schmutzwasseranschluss hatten. Was das Gebiet anbelangt, gehören, überschlagen, die Kernstädte Bad Freienwalde und Wriezen dazu. Als Neuanschließer gelten alle, die nach der Wende angeschlossen wurden.

Welche Auswirkungen wird das neue Gebührensystem auf Betriebe oder die Kommunen haben?

Die Schaffung könnte zu Problemen bei abwasserintensiven Betrieben wie der Klinik oder der Wäscherei in Bad Freienwalde führen. Auch die Kommunen Wriezen und Bad Freienwalde werden die Gebühr zu spüren bekommen. Genau wie für Mieter die Auswirkungen sichtbar sein werden.

Haben sich die Gegner der Einheitsgebühr, wie Sie sie bisher hatten, dann nicht ein Eigentor geschossen?

Im Prinzip ja. Denn Altanschließer werden aus unserer Sicht doppelt belastet, weil die Abgabengerechtigkeit nicht gegeben ist. Deshalb sind wir als Verband ja gegen das jüngste Urteil in Berufung gegangen. Und zum Thema Preise: Im Landesdurchschnitt liegen wir als Trink- und Abwasserverband, was die Preise angeht, im unteren Drittel. Der Mengenpreis, was das Trinkwasser angeht, ist über die Jahre gleich geblieben. Nur den Grundpreis haben wir einmal erhöhen müssen. Die Schmutzwassergebühr ist seit Bestehen des Verbandes im Jahr 1994 auf dem gleichen Niveau geblieben.

In der Öffentlichkeit werden die Rechtsstreitigkeiten von manchen als Willkür ausgelegt. Ist dem wirklich so?

Natürlich nicht. Wir als Verband haben klare gesetzliche Vorgaben. Und haben für alles Kalkulationen. Auch unser Jahresabschluss und die Wirtschaftspläne sind transparent, werden in der Verbandsversammlung vorgestellt und liegen dann – auch für alle Bürger einzusehen – öffentlich bei uns aus. Zudem bieten wir unseren Kunden jederzeit Beratung an und stehen bei Nachfragen Rede und Antwort. Ich als Geschäftsführer setze dabei die Beschlüsse der Verbandsversammlung um. Darin sind die beteiligten Kommunen vertreten. In der Regel durch die Amtsdirektoren Holger Horneffer und Karsten Birkholz, in seltenen Ausnahmen durch gewählte Mitglieder aus den einzelnen Gemeinden. Die Bürgermeister der Städte Bad Freienwalde und Wriezen sind qua Amtes Mitglieder.

Kontakt und Informationen: www.tavob.de, info@tavob.de oder unter Tel. 03344 300330