MOZ

Neuhardenberg (MOZ) Einen renitenten Randalierer hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag in Neuhardenberg in Gewahrsam genommen.

Der 60-jährige Mann hatte zunächst in der Hermann-Matern-Straße beim Versuch einzuparken die vor und hinter ihm stehenden Autos gerammt. Dann stieg er aus und holte aus dem Kofferraum eine Schreckschusspistole, mit der er mehrfach in die Luft schoss. Die von Anwohnern gerufenen Polizisten fanden bei dem Mann (2,2 Promille) einen selbstgebauten Gegenstand, der vermutlich zum Aufladen von Handys genutzt wurde. Spezialisten des Landeskriminalamtes, die den Selbstbau untersuchten, trennten vorsichtshalber die Kabel. Als die Polizisten den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten mitnehmen wollten, leistete er Widerstand. Er durfte die Polizeiinspektion erst verlassen, nachdem er seinen Rausch ausgeschlafen hatte.