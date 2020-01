Wolfgang Gumprich

Blumenow Mit 16 Jahren stand er zum ersten Mal im Gerätehaus und wollte Feuerwehrmann werden. "Zu jung, erst ab 18". Am Tag nach seinem 18. Geburtstag stand er wieder im Gerätehaus, dieses Mal konnte er sich anmelden. Das war im Januar 1995, seitdem ist Christian Schneider bei der Feuerwehr. "Es hat mich nie losgelassen", sagt er. Auf der Jahreshauptversammlung der Ortswehr Blumenow am Sonnabend wurde er, mittlerweile Ortswehrführer, zum Brandmeister befördert. Die Ehrung übernahmen Stadtbrandmeister Dirk Stolpe und Fürstenbergs Bürgermeister Robert Philipp (parteilos). Schneiders Truppe zählt 13 Aktive. Insgesamt hatte die Blumenower Wehr im vergangenen Jahr 17 Einsätze. Daneben beteiligte sich die Wehr am sozialen Leben im Dorf. Dies würdigte auch Bürgermeister Philipp. Und er gestand, dass er sehr gerne zu dieser "illustren Truppe" komme.

Der stellvertretender Kreisbrandmeister, Gerd Ritter, berichtete, dass wegen der Waldbrandgefahr fünf neue Tanklöschfahrzeuge speziell für den Nordkreis angeschafft werden, die auf die Städte Fürstenberg, Gransee und Zehdenick verteilt werden sollen.

Tornows Ortsvorsteherin Anja Wunderlich schloss sich dem Dank des Bürgermeisters an und verwies darauf, dass die Blumenower Wehr sich mit zwei Frauen verstärkt habe. Es sind dies Annekatrin Tonne und Sara Harmann, die zur Feuerwehrfrau befördert wurden. Beide sollen den Aufbau einer Kinder- und Jugendfeuerwehr vorantreiben. Kevin Witschorke und Christian Jamrath erhielten den Titel Oberfeuerwehrmann, Daniel Lorenz wurde Oberlöschmeister. Für 20 Jahre bei der Feuerwehr wurde Ronny Strahl mit der Treuemedaille ausgezeichnet.