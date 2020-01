Der Geschichtskreis hatte in Borgsdorf zum Gedenken an Dr. Curt Eckstein eingeladen. Immerhin 16 Menschen hatten sich im sonst eher ruhigen Fasanenweg vor dem Haus Nr. 9 versammelt, in dem Eckstein bis 1942 lebte. Seit fünf Jahren gibt es den Stolperstein für den einst angesehenen Notar und Rechtsanwalt am Berliner Kammergericht. Petra Schmidt erzählte von der Erniedrigung über Berufsverbot und Tätigkeit als "Konsulent, zugelassen nur zu rechtlichen Beratung und Vertretung von Juden" über Zwangsarbeit im Arbeitserziehungslager Großbeeren, Haft im Konzentrationslager Ravensbrück und Deportation nach Auschwitz. © Foto: Daria Doer

Christine Freund, Patrick Krüger und Thomas Günther (von links) zählten zu den wenigen Hennigsdorfern, die sich am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus an der Hennigsdorfer Putzaktion der Stolpersteine beteiligten. © Foto: Roland Becker

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Auf historischen Fotos wirkt das Gebäude in der Hennigsdorfer Hauptstraße 13 nicht wie ein nobles, aber ein gutbürgerliches Wohnhaus. Im Erdgeschoss kauften die Hennigdorfer ihre Uhren oder schauten zu besonderen Anlässen, welcher Gold- und Silberschmuck die Liebste erfreuen könnte. Als Else Lachmann nach dem Tod ihres Mannes 1934 das Geschäft mit ihrem Sohn übernahm, waren für die Jüdin bereits schwere Zeiten angebrochen. Vier Jahre später, nach dem Novemberpogrom, wurde sie von den Nationalsozialisten gezwungen, ihren Laden zu schließen. Er wurde zwangsarisiert.

Was haben die Nachbarn gedacht, als Else Lachmann an einem Tag im Jahr 1939 von der NSDAP aus Hennigsdorf vertrieben wurde? Gab es wenigstens kleine Gesten der Solidarität? Einen Händedruck, einen Mitgefühl zeigenden Blick? Am 7. Dezember 1943 wird sie von Berlin aus nach Auschwitz deportiert und dort ermordet.

Als am Montag eine kleine Gruppe Hennigsdorfer vor dem Haus ankommt, das Else Lachmann einst Heimat war, ist der vor der Haustür verlegte Stolperstein schon geputzt. Der aufmerksame Unbekannte hat daneben weiße Blumen gelegt und eine Kerze angezündet. Patrick Krüger und seine Helfer, die an diesem Nachmittag alle zehn Stolpersteine in der Stadt aufsuchen und pflegen, muss das Putzzeug nicht auspacken.

Zu diesem Zeitpunkt glänzen bereits die vier Stolpersteine, die an der Neuendorfstraße vis-a-vis des Blauen Wunders für die Familie Blaschke verlegt wurden. Dort startet diese besondere Tour für alle, die dem Aufruf der SPD gefolgt sind, am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus die Stolpersteine zu pflegen. Es sind wenige. Genauer gesagt stehen um die Steine herum ganze acht Sozialdemokraten, dazu Peter Kastus vom Hennigsdorfer Geschichtsverein. Kein Abgeordneter einer anderen Partei ist erschienen. "Es hätte mich gefreut, wären mehr gekommen. Wir sollten die Bedeutung der Steine mehr ins Bewusstsein rücken", sagt Hennigsdorfs SPD-Fraktionschef Patrick Krüger.

Das Haus der Blaschkes steht schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Steine aber speichern die Erinnerung. An diesem Gedenktag sollen sie sich abheben vom Grau der Pflasterung. Als erstes gilt es, Vogelschiss auf einem der Steine zu beseitigen. Gerade dieses Detail der Putzaktion zeigt, wie wichtig ebendiese ist. Es ist noch keine zwei Jahre her, dass der jetzige AfD-Ehrenvorsitzender Alexander Gauland die zwölf Jahre Nazi-Diktatur als "Vogelschiss in über 1 000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte" bezeichnete.

Mit einem völlig anderen Blick schaut Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf deutsche Geschichte und Gegenwart. Seine Worte sind es, die Hennigsdorfs SPD-Vorsitzender Udo Hoffmann an diesem Tag zitiert: "Die bösen Geister zeigen sich heute im neuen Gewand. Sie präsentieren ihr antisemitisches, ihr völkisches, ihr autoritäres Denken als Antwort für die Zukunft." Was das in der Realität heißt, das ist an diesem Tag zwei Kilometer Luftlinie entfernt zu sehen. Auf dem ehemaligem Kasernengelände in Stolpe-Süd prangt ein großes rotes Hakenkreuz. Nach einem Hinweis aus dieser Redaktion wird es im Laufe des Montags schnell von Mitarbeitern der Oberhavel Holding übertüncht.

Udo Hoffmann faltet nach seiner kurzen Rede die Zettel zusammen. Wer ihm über die Schulter schaut, weiß, dass er sich spontan entschieden hat, entscheiden musste, einen Satz nicht zu sagen: "Unser besonderer Dank gilt den jungen Hennigsdorfern, die den Weg hierher gefunden haben. Sie sind der Garant dafür, dass das Vergessen nicht siegen wird." An diesem Tag ist Hennigsdorfs Jugend dafür kein Garant. Es ist kein Schüler, Gymnasiast oder Lehrling gekommen.

Es dauert keine fünf Minuten, und die an die Familie Blaschke erinnernden Stolpersteine glänzen wieder an diesem trüben Wintertag. Die kleine Gruppe teilt sich auf. Während ein Teil zur Hauptstraße läuft, um den Stein für Else Lachmann aufzusuchen, fahren andere SPD-Mitglieder in die Schabbelstraße und Richtung Nord, um den Stolpersteinen ein würdiges Aussehen zu geben. Es ist das erste Mal, dass an diesem nationalen Gedenktag alle Hennigsdorfer Stolpersteine glänzen. Und so soll es in Zukunft an jedem 27. Januar sein. Patrick Krüger hat sich das fest vorgenommen.