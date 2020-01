Ulrike Gawande

Neuruppin/ Rheinsberg (MOZ, Jürgen Rammelt) Dunkelheit lag über der Fontanestadt, als gestern Abend leise Trompetenmusik im Rosengarten erklang. Rund 50 Ruppiner, darunter Politiker verschiedener Parteien, hatten sich am Denkmal für die Opfer des Faschismus versammelt. Sie gedachten am 75. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz allen Opfern des Holocaust.

Ex-Bundespräsident Roman Herzog hat 1996 den Gedenktag ins Leben gerufen, der seit 2005 auch international begangen wird, sagte Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin). "Auschwitz steht symbolisch für den Tod von Millionen Menschen. Jetzt, 75 Jahre danach, sterben die letzten Zeitzeugen, verblassen die Erinnerungen." Doch es gelte aus der Geschichte zu lernen, mahnte Golde, und die Erinnerungen wach zu halten. "Nie wieder" müsse die Antwort auf jegliche Form von Antisemitismus heißen.

Die Kreistagsvorsitzende Sigrid Nau (CDU) erinnerte in ihrer Rede an die Gründung des Völkerbundes vor 100 Jahren, mit dem Ziel der Sicherung des Weltfriedens. Aber: "Noch nicht einmal 20 Jahre später brach der Zweite Weltkrieg aus." Eine lebendige Demokratie müsse heute ein Selbstverständnis sein, forderte sie. Der Neuruppiner Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Gerd Klier (Linke), berichtete von einer Veranstaltung im Oberstufenzentrum, zu der jüngst sechs Parteien eingeladen gewesen waren. Dabei habe sich der Neuruppiner Arnd Heymann (AfD) stolz als Nationalist bezeichnet, so Klier. Er sieht das sehr bedenklich. Besonders in Anbetracht dieses Gedenktages, so Klier. Er erinnerte an die 13 Millionen Menschen, die im Nationalsozialismus ermordert wurden, weil sie Juden, Sinti, Roma, homosexuell, politisch andersdenkend oder behindert waren. "Wir müssen jeder Gefahr einer Wiederholung entgegen wirken", sagte Jens-Peter Golde.

Gedenken auch in Rheinsberg

Weit über 30 Rheinsberger waren gestern der Einladung der Partei Die Linke auf den städtischen Friedhof gefolgt, um auch dort der Opfer des Holocaust zu gedenken. "Ich freue mich über jeden, der den Weg hierher gefunden hat", sagte Jürgen Neumann, Vorsitzender der Linken-Ortsgruppe. Er gedachte der Menschen, die in den Konzentrationslagern umgebracht worden waren. "Nie wieder darf so etwas geschehen", sagte Neumann. Er ließ nicht unerwähnt, dass es erneut Kräfte gebe, die den Holocaust leugnen und, dass die Gefahr des Rechtsextremismus auch in der heutigen Demokratie nicht gebannt sei.

Rheinsbergs evangelischer Pfarrer Christoph Römhild erinnerte an den jüngsten Anschlag in Halle. "Nur eine Holztür hat verhindert, dass dort ein Massaker an jüdischen Menschen geschehen konnte." Antisemitismus sei auch in der heutigen Zeit noch allgegenwärtig. Dann ergriff der Leiter des Kurt-Tucholsky-Literaturmuseums Peter Böthig das Wort. Der Kulturwissenschaftler präsentierte den Anwesenden eine Juden-Kennkarte, die einst der Cousine von Kurt Tucholsky gehört hatte (wir berichteten), und die nun von deren Tochter dem Museum übereignet wurde. "Ein großes, aufgedrucktes J sollte zeigen, dass der Inhaber des Ausweises ein Jude ist", erklärte Böthig. Zwei Zeitzeugen berichteten über die durch Rheinsberg führenden Todesmärsche von Häftlingen, vorgetragen vom Linken-Fraktionsvorsitzenden Freke Over. Sie machten deutlich mit welcher Grausamkeit die Menschen behandelt wurden. Wer dem Marsch nicht folgen konnte, wurde von den SS-Aufsehern umgebracht.