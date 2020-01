Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Trotz erster kleiner Dellen bei der Konjunktur in Deutschland bleibt die Bereichsleiterin der Arbeitsagentur Märkisch-Oderland, Kerstin Kurths-Buchloh, für den berlinnahen Raum optimistisch.

Zwar gab es auch im Altkreis ­Strausberg von November zu Dezember einen leichten Anstieg der Arbeitslosenquote von 3,7 auf 3,8 Prozent, das sei Ende des Jahres aber völlig normal.

Baubereich liegt vorne

"Wir sind in der Region nah an der Vollbeschäftigung, die bei 3,5 Prozent liegt", sagt Kerstin Kurths-Buchloh. Und daran werde sich, obwohl Tesla im Nachbarkreis ordentlich Bewegung in den Arbeitsmarkt bringen werde, auch nichts großartig ändern. "Unser großes Glück ist, dass wir hier nicht riesige Firmen aus einer Branche haben." Damit sei das Risiko, dass viele Menschen auf einmal arbeitslos werden, überschaubar. "Und wenn doch mal ein Unternehmen Leute frei­stellt, bekommen wir sie schnell unter, weil es eine sehr hohe Nachfrage nach Arbeitskräften gibt", sagt die Agentur-Chefin. Von Januar bis Jahresende seien 3091 neue offene Stellen hinzugekommen. "Im Dezember hatten wir 903 Stellen im Bestand." Kerstin Kurths-Buchloh freut sich, dass der gute Arbeitsmarkt auch bei den sogenannten Problemgruppen angekommen sei. So ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen (länger als ein Jahr arbeitslos) auf 762 im Dezember zurückgegangen, 202 mehr waren es ein Jahr zuvor. "Das ist sehr gut." Bei den Schwerbehinderten gab es mit 161 nun 19 Arbeitslose weniger.

Ein weiteres Indiz, das sie positiv wertet, ist, dass der Baubereich dem Öffentlichen Dienst den Rang als Branche mit den meisten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten abgelaufen hat. Bis Ende 2017 lag der Öffentliche Dienst vorne, 2018 (aus diesem Jahr sind die aktuellsten Zahlen) gab es den Wechsel. "Und das, obwohl der Öffentliche Dienst nicht abgebaut und so große Arbeitgeber wie die Bundeswehr hat. Das zeigt, dass in der Baubranche die Auftragsbücher voll sind und es spricht für eine gute Konjunktur."

Generell sei die jetzige eine gute Zeit für Arbeitnehmer. Kerstin Kurths-Buchloh untermauert diese Aussage mit Zahlen im Bereich der sogenannten Wiedereinsteller. Das sind Menschen, die von ihrem Arbeitgeber mit der Entlassung – meist für die Winterzeit – gleichzeitig eine Wiedereinstellungszusage bekommen haben. "Anfang Januar hatten wir 149 Wiedereinsteller, genau ein Jahr vorher waren es noch 203", sagt sie. Die meisten von ihnen kamen mit 88 Mitarbeitern in diesem und 133 vor einem Jahr aus dem Baubereich. "Es gab Zeiten, in denen wir insgesamt mehr als 500 Wiedereinsteller hatten", sagt Kerstin Kurths-Buchloh. Heute würden immer mehr Firmen auf die Winter-Entlassungen verzichten, weil sie befürchteten, dass die Mitarbeiter dann zur Konkurrenz gingen. Mit dazu beigetragen habe eine Offensive der Arbeitsagentur vor vier Jahren, "wo vor allem Wiedereinsteller aus dem Baubereich intensiv beackert wurden". In Gruppengesprächen seien ihnen ihre Verdienstmöglichkeiten aufgezeigt und Stellen angeboten worden. "Einige Firmen waren sauer", sagt Kerstin Kurths-Buchloh. Zu Unrecht, wie sie findet. "Dann sollen sie die Leute nicht entlassen."

Verantwortung für Mitarbeiter

Sie empfiehlt jedem Betroffenen, sich andere Firmen und die dortigen Bedingungen anzuschauen. "Wenn es einem dort nicht gefällt, kann man zur alten Firma zurück. Der Arbeitsmarkt gibt das her." Die Firmen, sagt sie, hätten eine Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeitern, müssten schauen, wie sie sie im Winter beschäftigen können. Im Westen sei es normal, dass andere Aufgaben gefunden werden, von der Aufarbeitung des Fuhrparks bis hin zum Einholen anderer Aufträge wie Winterdienst. Doch die Unternehmenskultur ändere sich auch in dieser Region. Mit dazu beitragen dürfte, dass zwei Mitarbeiter eines großen Bauunternehmens, die im letzten Jahr gegen ihre Winter-Entlassung geklagt hatten, vom Arbeitsgericht Recht bekamen. "Diese Firma hat in diesem Winter keine Mitarbeiter entlassen", stellt Kerstin Kurths-Buchloh erfreut fest.