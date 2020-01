Andreas Wendt

Potsdam (MOZ) Regen und neun Grad Celsius sagen die Meteorologen für die nächsten Tage vorher. Dazu gesellt sich Nebel in den Morgenstunden – und wer Pech hat, muss vielleicht seine Autoscheiben freikratzen. Mehr Winter hat der Winter bislang nicht zu bieten. Weder Ende des alten, noch Anfang des neuen Jahres.

Die Auswertung der phänologischen Daten des Deutschen Wetterdienstes und die des Pollenflugs untermauern das subjektive Vorfrühlingsgefühl, das sich weit nach vorn geschoben hat und wie der zeitige Pollenflug der Haselnuss ein Indiz für die Existenz des Klimawandels ist.

Schneeschieber, Schlitten und Streusalz werden somit auch in den nächsten Jahren zu Ladenhütern in den Baumärkten. Der Winterdienst auf Autobahnen und Landstraßen muss nur in Ausnahmefällen nachts seine Runden drehen. Und der Deutschen Bahn dürften die Ausreden ausgehen, wenn das Wetter nicht mehr mitspielt, die Weichen nicht mehr einfrieren, die Züge aber dennoch ausfallen. Streng genommen ist die vierte Jahreszeit vom Aussterben bedroht.