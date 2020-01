Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Die Kunstfreunde Zehdenick trauern um ihr Gründungsmitglied Elfi Klepsch. Die Volkskünstlerin ist am Sonnabend im Alter von 80 Jahren verstorben, wie ihre Familie am Montag bekannt gab. "Wenn Zehdenick die Stadt der guten Geister ist, dann war unser Elfchen zweifelsfrei einer von ihnen: Kaum ein Kulturereignis in den vergangenen Jahrzehnten, bei dem sie nicht beteiligt war: Weihnachtsmarkt, Hafenfest, Zehdenicker Kulturwochen, Maulbeerfest in Zernikow, Neujahrsempfang des Bürgermeisters oder die 800-Jahrfeier 2016." Dutzende Frauen und Männer haben bei ihr das Malen gelernt und die Freude an der Kunst entdeckt. "Es gab keine Arbeit, die sie nicht schaffte, egal ob die Zeit oder das Geld knapp waren. Wie oft saß sie bis spät in die Nacht, werkelte an Kostümen, malte Plakate, bastelte Dekorationen, baute Ausstellungen auf, schrieb Reden. Nie hätte sie ,das geht nicht’ gesagt. Wenn andere in Stress und Hektik verfielen, blieb sie die Ruhe in Person, ausgeglichen und heiter. Unvorhergesehenes oder alle Arten von Katastrophen hatten keine Chance bei ihr, denn sie war eine Meisterin der Improvisation. Nichts war unmöglich für Elfi", heißt es im Nachruf der Kunstfreunde. Und es wird ergänzt: "Egal, welche Aufgabe sie übernahm – ob sie ein Fest im Havelpark organisierte und dabei mit ihrem schauspielerischen Talent brillierte oder Mitglieder unseres Schülerkurses als Kulturbotschafter der Stadt nach Polen begleitete, ob ihre geschickten Hände die lustigen Mutzelfiguren gestalteten oder für die Beschriftung der Gießkannen auf dem Friedhof sorgten oder ob sie als Frau Augusta Theodora Mann über und mit Gott und der Welt parlierte – sie tat das gern und mit vollem Einsatz", erinnern die Kusnstfreunde an eine warmherzige Frau, die vielen in bester Erinnerung bleiben wird. Am Sonnabend, 15. Februar, wird Elfi Klepsch um 11.30 Uhr auf dem Friedhof I in Zehdenick beigesetzt.