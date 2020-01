Lisa Mahlke

Fürstenwalde (MOZ) Zielstrebig geht Henriette Siewert auf die Haustür zu. "Ach, das ist für mich", sagt sie, bückt sich und hebt die Tüte mit Zeitschriften und Zeitungen auf. Einige Nachbarn in dem Wohnblock teilen sich diese. Auch Henriette Siewert geht jeden Tag in die zweite Etage, um den Nachbarn die Zeitung hinzulegen. "Wenn sie nach Stunden noch auf der Türschwelle liegt, weiß ich, dass etwas nicht stimmt", sagt sie und deutet nach oben.

Als sie ihre Wohnungstür öffnet, kommt ein kleiner schwarzer Hund angelaufen. Der gehört eigentlich zur Nachbarin, die den ganzen Tag arbeitet. Henriette Siewert geht dann mit Tinker spazieren, gibt ihr Futter, kümmert sich. Sie selbst hat zwei andere Haustiere: Tom und Jerry, Meerschweinchen. Die Enkelkinder hatten sich die Tiere gewünscht, "jetzt hat Oma sie", erzählt sie lachend. Auch die Kaninchen, Vögel und Katzen der Nachbarn füttert sie – eine Katze gehe sogar an der Leine. "Außer Elefanten habe ich eigentlich alles", scherzt sie.

Henriette Siewert ist ein fröhlicher Mensch, schaut ihr Gegenüber mit offenem Blick an, lacht viel. Und das, obwohl es ihr oft nicht gut geht. Krankheitsbedingt ist die 51-Jährige nicht mehr berufstätig, hat sich jedoch das Wohlergehen ihrer Nachbarn auf die Fahne geschrieben. 48 Mietparteien leben in dem Neubaublock in der Fürstenwalder Gartenstraße. Etwa die Hälfte davon betreut sie. "Wer Hilfe braucht, bekommt sie", lautet ihr Motto.

Dabei geht es nicht nur ums Gassigehen und Verteilen der Zeitung, sondern auch ums Tragen schwerer Einkäufe oder Kinderbetreuung. So kümmert sie sich zum Beispiel um das Enkelkind des Hausmeisters, auch mal über Nacht. Sie hat einen Schlüssel für die Schranke zum Hof, kann also, neben dem Hausmeister, Umzugswagen oder einen Krankenwagen auf den Hof lassen. "Im Sommer spiele ich mit den Kindern Fußball und Federball", erzählt sie, zeigt Richtung Hof. "Wir haben auch schon einen Pool auf den Wäscheplatz gestellt."

Henriette Siewert kommt aus Heinersdorf und hat früh gelernt, anderen zu helfen. Mit acht Jahren kümmerte sie sich bereits um ihre vier Brüder. Eine Nachbarin nahm sie später die 15 Kilometer mit nach Fürstenwalde, wo sie in der Vorbereitungsküche im Reifenwerk Wirtschaftshilfe lernte und später als Reinigungskraft arbeitete. Dafür holte sie deren Kinder ab und kümmerte sich um sie. Mit 17 bekam sie selbst ihre erste Tochter. Eine zweite folgte, mittlerweile hat sie drei Enkeltöchter.

Hilfe und Selbsthilfe

Heute gibt es Kohlroulade. Henriette Siewert hat gekocht. Wenn ihr Mann um 18 Uhr von der Arbeit kommt, er ist Trockenbauer, bekommt er etwas, außerdem ihre Tochter – und die Nachbarin, die schon um 5 Uhr ihre Arbeit im Pflegedienst beginnt. "Und die freut sich", sagt sie ganz glücklich, mimt das Gesicht der Nachbarin nach, wenn es Mittag à la Siewert gibt. Und die Köchin selbst? "Es macht mir Freude, wenn ich anderen helfen kann."

Nachbarin Gilda Voigt bezeichnet sie als "Engel auf Erden". "Bei ihr könnte man auch mitten in der Nacht klingeln." Die beiden kennen sich schon lange, seit 13 Jahren wohnen sie im selben Block. Henriette Siewert spricht ihre Nachbarin mit "Oma" an, fragt, ob sie nicht doch eine Tasse Kaffee möchte. Sie ist eine Kümmerin, das merkt man schnell. Aber kümmert sie sich auch genügend ums eigene Wohlergehen?

Sie hat ein Malbuch. "Dabei kann ich richtig schön entspannen", sagt sie und macht mit der Hand eine Ausmalbewegung. Mit ihrem Mann fährt sie manchmal auf Jagd, guckt durchs Fernglas und muss dabei ganz leise sein. Eine dritte Sache, die sie als entspannend empfindet, ist die Arbeit in ihrem Garten in Trebus. Einen Festnetzanschluss hat sie zwar nicht, aber auf dem Handy ist sie auch unterwegs erreichbar. Manchmal schaltet sie die Klingel aus – oder sogar das Handy –, nimmt sich einen Tag nur für sich. "Aber das kommt ganz selten vor", sagt ihre Tochter lachend.