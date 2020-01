Kerstin Ewald

Erkner (Elke Lang) Anlässlich des Tages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 75 Jahren und eines wachsenden Antisemitismus in Deutschland, meldeten sich Politiker und Würdenträger zu Wort. Obligatorische Gedenkstättenbesuche bei einstigen Konzentrationslagern sollten Teil der Lehrpläne werden, fordern einige von ihnen. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, hatte diesen Vorschlag gemacht. Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) schloss sich der Forderung an.

Präsidentenworte leuchten auf

Was halten Erkneraner Schüler davon? Was sagen Lehrer? In der Morus-Oberschule haben sich die Zehntklässler vor gar nicht allzu langer Zeit in ihrem Geschichtsunterricht mit dem Thema Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Verpflichtende Besuche in der Gedenkstätte eines Konzentrationslagers, das sagen etliche von ihnen, finden sie sinnvoll. Allerdings, das wurde auch deutlich, sollten diese nicht zu früh und mit guter Vorbereitung erfolgen.

"Für mein Haus brauche ich keine verpflichtenden Besuche, weil wir das Gedenken aktiv pflegen", sagt Rüdiger Konertz, Schulleiter des Carl-Bechstein-Gymnasiums, auf Anfrage der MOZ. Regelmäßig fahren Klassen in eine der beiden Gedenkstätten, Sachsenhausen und Ravensbrück, im Norden Berlins. Auch nach Auschwitz sind immer wieder Gruppen der Schule unterwegs. Am Montag, dem Gedenktag, wurden die Schüler auf mehreren Wegen an die grausamen Taten im nationalsozialistischen Deutschland erinnert und auch an die Lehren, die daraus gezogen werden sollten. Plakate mit abgebildetem Stacheldraht und der englischen Aufschrift "Never Again!" (niemals wieder) mahnten im Schulhaus.Und auf elektronischen Anzeigetafeln leuchteten dort Worte des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier: "Ich wünschte, sagen zu können: Wir Deutsche haben für immer aus der Geschichte gelernt", hatte er bei seinem Besuch der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem gesagt und weiter: "Aber, das kann ich nicht sagen, wenn Hass und Hetze sich ausbreiten."

Erinnern tut weh

Doch dabei wurde es nicht belassen. 24 Schüler des Gymnasiums der Jahrgänge 11 und 12 nahmen an der offiziellen Kranzniederlegung in Erkner teil. Eingeladen hatten Bürgermeister Henrik Pilz (parteilos) und der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Lothar Eysser (SPD). Rund 80 Menschen, darunter viele Jugendliche, fanden sich zu diesem Anlass an der Erinnerungsstätte für die Opfer von Krieg, Faschismus und Gewaltherrschaft an der Neu Zittauer Straße ein. Lothar Eysser stellte als einer von mehreren Rednern fest: "Erinnern tut weh. Es löst Entsetzen aus und lässt uns verstummen und aufschreien zugleich." Er forderte, sich als Verpflichtung den Opfern gegenüber den bedrückendsten Wahrheiten unserer Geschichte zu stellen.

Saarower Schüler lesen Schwur

Auch in Bad Saarow waren Schüler am Gedenken beteiligt. Jugendliche aus der Maxim-Gorki-Schule lasen im Gedenkhain auf dem Waldfriedhof aus dem Schwur der ehemaligen Häftlinge des Konzentrationslagers Buchenwald und warnten vor Leugnern des Holocausts. Am Gedenkstein legten sie mit Bürgermeister Axel Hylla Kränze und Blumen nieder. Auch in Schöneiche fand eine Gedenkveranstaltung statt.