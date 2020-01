Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ist die jahrzehntelange Erfolgsgeschichte der Europäischen Union beendet? Angesichts dessen, dass am Freitag dieser Woche erstmals ein Land die Gemeinschaft verlässt, ist diese Sorge berechtigt. Und dass ein Mann wie Günter Verheugen, der die große EU-Osterweiterung um zehn Staaten im Jahr 2004 mitgestaltet hat, sich große Sorgen darum macht, ist ebenso verständlich.

"Der Brexit war vermeidbar", verkündet der mittlerweile 75-Jährige am Montag bei einem Vortrag an der Frankfurter Europa-Uni, an der Verheugen seit Jahren Honorarprofessor ist. Die Zuhörerschaft, die sowohl aus Studierenden und Wissenschaftlern, wie auch aus interessierten Bürgern besteht, ist froh, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt. So hätten die "Hurra-Europäer" – zu denen der Redner solche Personen wie den Grünen Daniel Cohn-Bendit oder auch den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zählt – die britische Kritik an einer übersteigerten Regulierung innerhalb der Gemeinschaft nicht ernst genommen.

"Selbst die Austrittsverhandlungen wurden mit den Prämissen geführt: Denen werden wir es mal zeigen! oder: Wir müssen darauf achten, dass kein anderes Land auf die gleiche Idee kommt", kritisiert Verheugen scharf. Über die künftigen Beziehungen zu Großbritannien gebe es dagegen bis heute kaum Vorstellungen.

Der erfahrene Politiker ist sich sicher: Die politisch-psychologischen Folgen des Brexits für die EU werden gravierender sein als die ökonomischen. Denn während die Wirtschaft "schon irgendwie einen Weg zum Handeln finden" werde, "wird der politische Einfluss der EU in der Welt geringer".

Die Vorstellung, dass sich die verbleibenden EU-Länder ohne Großbritannien stärker zusammenschweißen, hält Verheugen gar für illusionär. Dafür fehle es gegenwärtig "sowohl an einer Mehrheit der Mitgliedsstaaten, wie auch in der Bevölkerung", vor allem aber an Führungspersönlichkeiten. Im Gegenteil: "In den fast 60 Jahren, in denen ich mich mit Politik beschäftige, ist die Abstimmung zwischen Deutschland und Frankreich über ihre Interessen noch nie so schlecht gewesen, wie jetzt."

Wer glaube, mit den Briten bei den anstehenden Verhandlungen über die künftigen Beziehungen nach Belieben umspringen zu können, der verkenne auch, "dass sie einige Hebel gegen uns in der Hand haben". Denn nicht nur Eurobonds würden hauptsächlich an der Londoner Börse gehandelt, sondern der Einfluss dieser Börse auf die internationale Finanzwelt sei riesig.

Den verbleibenden EU-Ländern empfiehlt er deshalb dringend, "darüber nachzudenken, was für beide Seiten das Beste ist." Falls dies nicht geschehe, könne es schlimm kommen: "Weil Donald Trump und Boris Johnson Brüder im Geiste sind, könnten sie sich überlegen, wie sie der EU gemeinsam schaden können", prophezeit er. Zudem könnte direkt vor den Toren der EU eine neue Steueroase entstehen.

Damit die EU wieder attraktiver und glaubwürdiger werde, müsse sie die ihren Bewohnern gegebenen Versprechen für Frieden, Sicherheit und Wohlstand für alle auch erfüllen. "Tatsächlich wird der Abstand zwischen den Reichen und den Armen in der Gemeinschaft immer größer", meint der Sozialdemokrat. Auch müsse sich die Gemeinschaft darüber Gedanken machen, "wie sie verhindern kann, dass ein Land wie Russland immer mehr in die Arme von China gerät."