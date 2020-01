Ulrich Thiessen

Potsdam. (MOZ) Die Novellierung des brandenburgischen Kita-Gesetzes gilt als eines der kompliziertesten gesetzlichen Vorhaben dieser Legislaturperiode. Vor allem die Kostenverteilung zwischen Kommunen, Land und Eltern sorgt seit Jahren für rechtliche Auseinandersetzungen und viel Frust.

Das Präsidium des Städte- und Gemeindebundes hat auf seiner Sitzung am Montag schon mal festgelegt, auf welche Neuerungen die Kommunen bei der Neujustierung Wert legen. Kerstin Hoppe, Bürgermeisterin der Gemeinde Schwielowsee und Erste Vizepräsidentin des Städte- und Gemeindebundes, nannte eine Neuberechnung des Essengeldes für Kita-Kinder. Für Kindergartenkinder und diejenigen Schüler, die einen Hort besuchen, müssen die Eltern nach jetziger Regelung nur so viel Essengeld zahlen, wie sie auch zu Hause dafür ausgeben würden. Die sogenannte häusliche Ersparnis ist als Essengeld zu errichten. Sind die Kosten, die die eigenen Küchen oder Caterer errechnen, höher, müssen die Kommunen die Differenz zahlen.

Als zu Beginn des Jahrzehnts die Kitabeiträge in einigen Kommunen stark anstiegen, begannen Eltern zu klagen. Mehrere Gerichte haben die häusliche Ersparnis und damit die Kosten für die Eltern unterschiedlich hoch angesetzt. Für den Städte- und Gemeindebund sollten, wie in den Schulen auch, die realen Kosten von den Eltern getragen werden. Alles andere sei für die Verwaltungen nicht mehr handhabbar, so der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Jens Graf. Hoppe ergänzte, dass schon heute einige Kommunen das Schulessen bezuschussen, außerdem könnte der Gesetzgeber Obergrenzen festlegen – landesweit einheitlich.

Danilo Fischbach findet das Vorgehen des kommunalen Spitzenverbandes inakzeptabel. Der Sprecher der Landeskita-Eltern sieht darin eine weitere Kostensteigerung auf die Eltern zukommen. Er verweist darauf, dass im rot-schwarz-grünen Koalitionsvertrag von einer Entlastung der Eltern die Rede ist. In Berlin ist das kostenlose Essen in Schulen und Kitas schon beschlossene Sache. Laut Fischbach hat der Städte- und Gemeindebund nicht die Zeichen der Zeit erkannt und versuche die Kosten auf Eltern und Land zu verlagern.

Antje Grabley, Sprecherin im Bildungsministerium, erklärte am Montag dass in einer ersten aktuellen Gesetzesnovelle ein Modell für eine Elternbeitragstabelle enthalten ist. Eine praktikable Essengeldregelung sei im Zuge einer umfassenden Reform in dieser Legislatur vorgesehen. Wie die aussehen wird, stehe aber noch nicht fest.