Hier wird der Müll getrennt gesammelt: Am Marie-Curie-Gymnasium in Hohen Neuendorf gibt es seit fast zwei Jahren Behälter Plastik, Papier und den Restmüll. Wer darüber hinaus Wasser aus dem Trinkbrunnen (kleines Bild) trinkt, spart auch die Einwegflasche ein. © Foto: Emil Lauer

Oberhavel Die Kita Falkennest in Oranienburg ist ganz vorn mit dabei. Sie gehört nämlich zu den Einrichtungen, die Abfall trennen und auch dessen Entstehung frühzeitig entgegenwirken. "Wir werden bald in jeden Bereich drei Abfallbehälter haben", sagt die Leiterin Kerstin Borchardt. Zudem werde es Aufkleber geben, die die jeweiligen Abfallreste darstellen sollen. "Und Verpackungsmüll von den Kindern fällt nicht wirklich an, da die Eltern den Kindern nichts mitgeben müssen", schiebt Borchardt hinterher.

Die Mülltrennung in der Kita richtet sich großteils nach den Empfehlungen, welche die Berliner Stadtreinigung (BSR) auf ihrer Website gibt. So werden für Kitas vier verschiedene Mülleimer empfohlen, die farblich und mit Symbolen auf die jeweilige Abfallart hinweisen. Zudem wird auch bei der Entsorgung von Essensresten ein farbliches Entsorgungssystem nahegelegt.

Damit aber erst gar nicht so viel Abfall anfällt, helfen beispielsweise Mehrwegflaschen und die Vermeidung von Verpackungen. Die Kompostierung von biologischen Abfällen hätte nicht nur einen kostensparenden Effekt, sondern käme in Form von natürlichem Dünger auch dem Kita-Garten zu Gute.

Auch für Schulen werden von der BSR bestimmte Maßnahmen empfohlen. So seien farblich getrennte Mülleimer, optimaler Weise drei Stück an der Zahl, sehr wichtig. Und wie auch bei den Kitas wird Kompostierung empfohlen. Eine Schule, die beispielhaft vorangeht, ist das Marie-Curie-Gymnasium in Hohen Neuendorf. Dort gibt es die empfohlenen drei Mülleimer. "Die Idee dazu gab es 2016, im März 2018 kamen dann die neuen Mülleimer", berichtet Schulleiter Thomas Meinecke. Derzeit arbeite man an größeren Restmüllbehältern und feuerfesten Mülleimern für die Flure, die im Falle eines Feuers nicht brennen.

Zudem findet im Gymnasium in den siebten Klassen Aufklärungsarbeit in Bezug auf Mülltrennung statt. "Wir haben jetzt auch seit einiger Zeit Wasserspender", ergänzt Meinecke. Durch solche Maßnahmen wird die Nutzung von Mehrwegflaschen gefördert, es werden weniger Einwegflaschen genutzt.

Auch die Grundschule "An der Mühle" im Fürstenberger Ortsteil Bredereiche ist in Sachen Mülltrennung gut aufgestellt. So trennen die Schüler bereits in den Klassenräumen den Abfall. Auch besitzt die Schule Komposter. "Der Müll geht bei uns auch immer weiter zurück, da die meisten Kinder Brotboxen mitbringen", sagt Schulleiterin Patricia Draczow. Aber längst nicht alle Schulen sind so weit. Das Louise-Henriette Gymnasium aus Oranienburg hat zum Beispiel neben normalen Mülleimern nur externe Papiereimer. "Wir haben kein spezielles Mülltrennungssystem", sagt Direktorin Gabriele Schiebe.