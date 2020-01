Volkmar Ernst

Liebenwalde (MOZ) Welche Stadt kann schon sagen, dass sie eine Pferdeherde besitzt? Liebenwalde kann es! 1996 kamen die Tiere, die inzwischen sogar eine eingetragene und geschützte Marke unter dem Namen Liebenthaler Pferde sind, in den Ort. Der war zu jener Zeit noch eine eigenständige Gemeinde.

Durch die Eingliederung Liebenthals in den Stadtverbund Liebenwalde wurden auch die Tiere 2003 zum Eigentum der Stadt Liebenwalde. Der Verein "Liebenthaler Pferdeherde" übernahm die Verantwortung für die Hege der Herde. Doch das vorangeschrittene Alter der Vorstandsmitglieder und vor allem die immer differenzierter werdenden Aufgaben zur Betreuung der Pferdeherde machten es erforderlich, nach neuen Strukturen zu suchen.

Zwei wichtige Vorgaben machten die Kommunalpolitiker dabei zur Bedingung. Erstens: Der Fortbestand der Herde sollte sichergestellt werden. Zweitens: Langfristig sollte ein Konstrukt entwickelt werden, damit die Herde nicht nur ein Zuschussgeschäft für die Stadt ist und immer als Posten im Haushalt auftaucht. Beide Punkte können mit der Stiftung erfüllt werden, wenn es auch noch dauern wird, bis keine finanziellen Zuschüsse mehr von der Stadt benötigt werden.

Langer Weg

Die Gründung der Stiftung war ein langwieriger Vorgang und reicht zurück bis zum 12. April 2018. Die Eintragung der Stiftung erfolgte am 27. August 2018. Das Kuratorium kam zur konstituierenden Sitzung am 30. November 2018 zusammen, am 25. Januar 2019 wurde Liebenwaldes Bürgermeister Jörn Lehmann zum Vorsitzenden des Gremiums bestimmt.

Zum Vorstand wurde im Rahmen des Stiftungsgeschäftes die Landwirtin Katrin Lutze bestellt. Die zwei festangestellten Mitarbeiter des Vereins wurden zum 1. Januar 2019 übernommen. Erklärtes Ziel ist es, dass Katrin Lutze den Landwirtschaftsbetrieb so entwickelt, dass sich Ausgaben und Einnahmen in der Perspektive immer weiter aufeinander zubewegen. Im besten Fall könnte durch den Verkauf von Tieren die Zucht und damit auch der Unterhalt der Tierherde finanziert werden.

Haustierpark

Eng verbunden mit der Pferdeherde ist zudem der Haustierpark Liebenthal, der zunächst von Familie Broja und später von Arne Broja allein geführt wurde. Dort befindet sich auch das "Haus der hundert Pferde", das Broja als Chef des Tierparks im Rahmen eines Pachtvertrages bewirtschaftete. Aufgrund gesundheitlicher Probleme wurde er bereits zum 1. Januar 2018 Rentner. Deshalb kann er den Park nicht mehr weiterführen. Sein Ansinnen war, diesen zum 1. Januar 2020 in die Stiftung zu integrieren, was unter anderem auch in der vergangenen Legislaturperiode im Ausschuss für soziale Kompetenz diskutiert und favorisiert wurde. Doch gestaltete sich das Vorhaben schwieriger, als erwartet. Daher hat Lydia Rick den Haustierpark zum 1. Januar 2020 übernommen. Sie wird ihn weiterführen. Die Stadt Liebenwalde bleibt jedoch Eigentümerin des "Hauses der hundert Pferde" und verpachtet es weiter an die neue Park-Chefin. Mit der Stiftung der Liebenthaler Pferdeherde gibt es ein Übereinkommen, dass sie das Haus für Veranstaltungen, beispielsweise Vorträge und Schulungen, weiterhin in Absprache mit dem Tierpark nutzen kann.