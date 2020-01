Roland Becker

Stolpe-Süd (MOZ) Nachdem am vorigen Donnerstag die Bibliotheksbaracke der früheren DDR-Grenztruppen in Stolpe-Süd abgebrannt ist, will sich die kreiseigene Oberhavel Holding, die seit 2014 Eigentümerin der Fläche ist, dort um mehr Sicherheit und Ordnung kümmern. Binnen eines Monats, so verspricht Geschäftsführer Andreas Ernst, soll das Gebiet eingezäunt werden. Noch fehlt der Zaun an der Seite entlang der S-Bahn-Linie. Damit soll illegale Müllentsorgung gestoppt werden. Zudem werden Müll und Brandreste beseitigt.

"Darüber hinaus werden wir alles beräumen", stellte Ernst für 2020 in Aussicht. Damit meint er die zahlreichen Ruinen, die sich auf dem einstigen Kasernengelände befinden. Sämtliche Baracken sollen verschwinden. Erhalten bleiben nur die Bodenplatten. Das ist nötig, um auf dem bewaldeten Gelände Baurecht zu behalten. Der Kreis und die Stadt Hennigsdorf planen dort ein Wohngebiet. Allerdings gibt es dafür bisher weder detaillierte Pläne noch einen Zeitplan. Bislang wird das Gelände nur unregelmäßig von einer Sicherheitsfirma kontrolliert. Das dürfte der Grund sein, weshalb offenbar seit längerer Zeit an einer Baracke ein großes Hakenkreuz prangte. Ernst reagierte nach dem Hinweis sofort und ließ es beseitigen.

Wie erst jetzt bekannt wurde, brach das Feuer in den Trümmern der Bibliotheksbaracke am Donnerstag ein zweites Mal aus. Daher stand bis Montag eine Brandwache.