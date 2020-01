Vier Minuten vor Ultimo die Partie beendet

Die Ligenleitung hat nachträglich die Ueckermünder Lions mit einer 0:8-Spielwertung und drei Punkten Abzug in der Tabelle bestraft, nachdem die Vorpommern am Samstagabend in der 56. Minute das Spiel abbrachen. Zu diesem Zeitpunkt führte die ESG Landin/Flemsdorf mit 4:3, der Gegner hatte im letzten Abschnitt bereits mehrere Zeitstrafen wegen überharter Spielweise kassiert. Dies kulminierte in einem Ellbogencheck und unsportlichem Verhalten (56.), wofür es eine 2+10-Minuten-Strafe gab.⇥red