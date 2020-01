Britta Gallrein

Borgsdorf Bei der Futsal-Kreismeisterschaft des Fußballkreises Oberhavel/Barnim in Borgsdorf gingen am Sonntag nur fünf Teams an den Start. Schon in den vergangenen Jahren hatte sich gezeigt, dass die Mannschaften aus der Region offenbar wenig Interesse am vom DFB-verordneten Futsal haben.

Aus dem Barnim waren nur der SV Rüdnitz/Lobetal und SV Rot-Weiß Werneuchen angereist. Beide hatten mit dem Kampf um den Titel allerdings nichts zu tun. Den Rüdnitzern gelang es aber immerhin, den späteren Turniersiegen SV Grün-Weiß Bergfelde zu besiegen und gegen den Zweiten, SV Friedrichsthal, ein Unentschieden zu erreichen. Aufgrund des besseren Torverhältnisses landeten die Rüdnitzer am Ende noch vor Rot-Weiß Werneuchen, die aber das Barnim-Duell gegen die Rüdnitzer für sich entscheiden konnten.