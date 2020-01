Hans-Joachim Haarbrandt

Eberswalde Wieder einmal war das Aufgebot des 1. SV Eberswalde sehr klein, denn nur neun Spieler standen Trainer Dirk Ehrlich aus dem Kader der ersten Mannschaft zur Verfügung. So mussten wieder zwei Spieler der zweiten Mannschaft, diesmal Torhüter Igor Yezhov und Feldspieler Paul Pinkau, beim Verbandsliga-Team mit aushelfen.

Die Premnitzer waren aber auch mit einem sehr kleinen Aufgebot angereist, nur sieben Feldspieler und ein Torwart standen dem Trainer der Gäste zur Verfügung. Die teilweise etwas älteren Premnitzer Spieler versuchten von Beginn an das Tempo aus dem Spiel zu nehmen, um die Eberswalder möglichst nicht in das gewohnte schnelle Umkehrspiel zu bringen. Das 0:1 und das 1:2 waren die einzigen Führungen der Gäste in diesem Spiel. Nach dem 3:3 übernahmen die Gastgeber die Kontrolle über die Begegnung und den Gegner. Die Gastgeber versuchten, mit einer 6:0-Deckung den Gegner vom eigenen Kreis fern zu halten. Das gelang mit zunehmender Spielzeit immer besser. Der bei den Eberswaldern meist praktizierte Angriffs-/Abwehrwechsel zwischen Robin Wielsch und Niklas Schwandt wurde auch diesmal wieder erfolgreich praktiziert.

Duo doppelt im Einsatz

Jonas Nagy, der bereits 60 Minuten in der zweiten Mannschaft gespielt hatte, war wieder ein sicherer Rückhalt bei der Heimmannschaft. Durch seine Paraden kamen die Spieler des 1. SV jetzt auch zu schnellen Gegenangriffen, allein fünf waren es in der ersten Halbzeit. Robin Ludwig, der ebenso wie sein Torwart bereits das Spiel in der zweiten Mannschaft (31:27-Sieg gegen den HC Angermünde) absolviert hatte, traf auch jetzt in der ersten Mannschaft. Mit acht Treffern war er sogar der erfolgreichste Torschütze gegen Premnitz und mit zwölf Toren in der zweiten Mannschaft war er mit insgesamt 20 Toren der Spieler des Tages bei den Eberswaldern.

Schon früh nach dem 5:3 in der zehnten Minute nahm der Premnitzer Trainer eine Auszeit. Doch die Gastgeber waren nicht mehr von ihrer Erfolgsspur abzubringen und erzielten von allen Positionen ihre Tore. So konnten sich fast alle Eberswalder auch in die Torschützenliste eintragen. Schon nach 15 Minuten führten die Barnimer gegen ihren Gegner aus dem Havelland mit vier Toren (8:4). Bis zur Halbzeitpause bewegte sich die Tordifferenz zwischen vier und fünf Toren und mit einem 14:10 ging es in die Kabinen zur Halbzeitpause.

Nach der Pause erhöhten die Eberswalder Außenspieler Julian Kuhlmann und Max Zantow auf 16:10 und damit führten die Eberswalder erstmals mit sechs Toren in dieser Partie. Robin Ludwig sorgte dann mit vier Toren innerhalb von acht Minuten dafür, dass der Vorsprung nicht geringer wurde, denn die Gäste hatten mit einem Zwischenspurt aus dem 22:14 ein 22:18 gemacht. Trainer Dirk Ehrlich nahm nach dem 22:18 (50.) eine Auszeit und gab seinem Team den Kurs für die letzten zehn Minuten mit auf den Weg. Seine Worte hatten die Spieler erreicht. Mit vier Toren in Folge legten die Gastgeber mit dem 26:18 den Grundstein für den erfolgreichen Abschluss in diesem Spiel. Den 8-Tore-Vorsprung brachten die Eberswalder auch sicher ins Ziel. Niklas Schwandt erzielte dann sogar noch, vier Sekunden vor der Schlusssirene, den 30. Treffer in diesem Spiel. Mit 30:22 erspielten sich die Eberswalder einen klaren und ungefährdeten Sieg gegen die Premnitzer.

Trainer Dirk Ehrlich war dann auch mit dem Spiel und dem Sieg seiner Mannschaft zufrieden. "Trotz des Tabellenstandes der Premnitzer mussten wir immer mit voller Konzentration spielen. Die unorthodoxe Spielweise der Premnitzer war nicht leicht zu bekämpfen. Mit ihrer langsamen Spielweise versuchten sie immer ihren Gegner einzuschläfern." Das Spiel im Eberswalder Sportzentrum Westend verlief äußerst fair, insgesamt gab es nur vier Zeitstrafen und zwei Siebenmeter, was auch ein Verdienst der beiden Schiedsrichter Mike Höhne und Karsten Sprenger war.

Der 1. SV Eberswalde empfängt am Sonnabend um 16 Uhr den Tabellendritten MTV Altlandsberg II zum Spitzenspiel der Verbandsliga Staffel Nord. Mit einem Sieg gegen die Altlandsberger würden die Eberswalder den zweiten Tabellenplatz absichern.

Eberswalde: Jonas Nagy – Robin Wielsch (5), Robin Ludwig (8), Julian Kuhlmann (4), Niklas Schwandt (5), Moritz Assmann (1), Daniel Rethfeldt, Max-Connor Schäfer (6), Max Zantow (1), Igor Yezhov, Paul Pinkau