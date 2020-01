Susanne Brust

Bernau "Mit 30 Toren war Finowfurt noch gut bedient", gab ein bestens gelaunter Krischan Gunawan nach dem Derbysieg zu verstehen. Die Gäste reisten nur zu zehnt an, etliche Stammspieler fehlten. Dagegen hatte Bernaus Trainer Jens Schönstädt – sein Kollege Christopher Metzdorf fieberte aus der Ferne mit – mal wieder Luxusprobleme. Mittlerweile umfasst Bernaus Kader eine Größe, die fast für drei volle Mannschaften reicht, so dass die Bären auf eine volle Bank zurückgreifen konnten.

Unter der Woche hatten die Bernauer den zuletzt mangelhaften Abschluss trainiert sowie das schnelle Umschaltspiel – beides wirkte schnell: Philipp Schönau eröffnete mit dem 1:0 (2. Minute), das sie schnell auf ein 4:0 hochschrauben konnten (6.). Die Finowfurter Abwehr zeigte große Lücken auf. Nach zehn Minuten nahm der Gäste-Trainer beim 1:5 schon die erste Auszeit. Fortan war die Partie ausgeglichener – "aber auch nur, weil wir zu viele hundertprozentige Chancen vergeben haben" so Gunawan. Schließlich nahm auch Schönstädt bei 9:4 die Auszeit (21.).

Die Bernauer stellten um auf ein Angriffsspiel mit zwei Kreisläufern, das gegen Eberswalde gute Erträge gebracht hatte. Doch das Spiel gegen Finowfurt war anders: Immer wieder schlossen sie nun zu überhastet ab. Bis zur 29. Minute gelangen der Heimmannschaft nur noch zwei Tore, dank einer kompakten Abwehr hielten sie jedoch den Abstand. So stellten sie kurz vor der Pause wieder um, auf der rechten Außenposition kam Max Skladny und netzte direkt ein (30.) - 12:6 zur Halbzeit.

Auch nach der Pause waren die Bären hellwach, besonders einer: Skladny legte in den ersten sieben Minuten drei Tore nach. "Das war mit Sicherheit das beste Spiel, das wir bisher von ihm gesehen haben", lobte Schönstädt. So stand eine 19:8-Führung auf der Anzeigetafel (38.). Die erste Zeitstrafe eines fairen Derbys (43.) nutzten die Bären zu einer komfortablen 24:10-Führung (51.).

Gastgeber drehen auf

Daran änderte auch die beste Phase der Finowfurter nichts: Ebenfalls nach einer Zeitstrafe gelangen ihnen vier Treffer in Folge. Doch die Bären drehten noch mal richtig auf: Die Abwehr fing immer wieder Bälle ab und startete schnelle Konter. Allein Sebastian Höppner traf in den letzten fünf Minuten drei Mal, besonders sehenswert neun Sekunden vor Schluss mit einem Kempa-Tor.

So freute sich nicht nur Spielmacher Krischan Gunawan am Ende über einen 30:15 Sieg: "Schön, dass wir das Derby gewinnen konnten und dann auch noch so deutlich." Sollte seine Mannschaft im Abschluss noch konsequenter werden, können sie sich auch im nächsten Spiel gegen die Mannschaft auf Henningsdorf gute Chancen ausrechnen. Genug Zeit zum Trainieren haben sie, die Partie steigt erst in drei Wochen. sbr