Kai Beißer

Schwarzheide (MOZ) Ausgerechnet beim Tabellenletzten HV Ruhland/Schwarzheide kassierten die Friedländerinnen mit dem 23:28 (11:18) ihre erst zweite Saison-niederlage in der Handball-Verbandsliga Süd. Trotz dieser Enttäuschung geriet das Ergebnis aber zur Nebensache angesichts der Verletzung von Vanessa Schreiber, die zu Beginn der zweiten Halbzeit, kurz nachdem sie ihre Tore Nummer 7 und 8 erzielt hatte, beim Sprungwurf mit einer Gegenspielerin zusammengestoßen und dann auch noch unglücklich aufgekommen war. "Die Bänder sind schwer mitgenommen. Eine genaue Diagnose steht allerdings noch aus", sagte Rot-Weiß-Trainer Bernd Klinkisch am Montag.

Seine Mannschaft hatte den Gegner keineswegs auf die leichte Schulter genommen, "aber wir haben von Anfang an nicht wirklich viel auf die Reihe gekriegt". Zunächst schwächelte vor allem die Abwehr, ließ bis zur Pause 18 Gegentreffer zu. Und als die Gäste nach vier Toren in Folge auf 15:18 herangekommen waren (34.), ereignete sich jene Szene, die zum Ausfall der treffsicheren Rechtshänderin führte. "Vanessas Verletzung war ein Schock für die Mannschaft", betonte der Trainer. Danach häuften sich die Fehler, die einheimischen Damen zogen wieder davon (22:16/45.), und spätestens nach der dritten Zeitstrafe und der damit verbundenen Roten Karte gegen Rot-Weiß-Spielmacherin Nancy Menning war die Partie entschieden. "Die Schiedsrichter haben aber auch sehr viel gegen uns gepfiffen", merkte Bernd Klinkisch an und verwies auch auf die zehn Siebenmeter für den HV.

Spitzenspiel am 15. Februar

Trotz dieser ebenso überraschenden wie bitteren Schlappe bleiben die Friedländerinnen Tabellenzweite. Weiter geht es erst am 15. Februar, zu Hause mit dem Spitzenspiel gegen den drittplatzierten HV Calau, der nur noch drei Punkte zurückliegt. Das Schlusslicht aus dem Südwesten des Landes schaffte derweil mit dem zweiten Saisonsieg – zuvor Anfang Dezember 29:25 gegen den HC Spreewald – zwar noch nicht den Anschluss ans Mittelfeld, darf aber wieder hoffen, vielleicht doch noch die Rote Laterne abzugeben.

Rot-Weiß Friedland: Marie Steffens – Nancy Ciax, Sina Just 1, Michelle Schreiber 4 Tore,Vanessa Schreiber 8/davon 1 Siebenmeter,Marilyn Mochow 7/2, Linda Schulze, Lea Rengers, Charlotte Wilde 1, Nancy Menning, Lea Janiak 2

Schiedsrichter: Siegbert Töpfer, Dieter Witczak (Doberlug-Kirchhain/Calau) – Siebenmeter: Friedland 5/3 verwandelt, Ruhland/Schwarzheide 10/9 – Zeitstrafen: Friedland 5/eine Disquali-fikation, Ruhland/Schwarzheide 1