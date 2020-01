Hagen Bernard

Erkner (MOZ) Der FC Eisenhüttenstadt II hat beim von ihm organisierten Winter-Cup für Fußball-Männermannschaften in der Eisenhüttenstädter Inselhalle seinen Vorjahreserfolg wiederholt. Der Ostbrandenburgligist besiegte im Finale den Ligakonkurrenten FC Union Frankfurt mit 3:0. Die Partie um Platz 3 entschied Kreisligist SV Vogelsang mit einem 2:1 gegen Ligakonkurrent VfB Fünfeichen für sich.

Obwohl das Turnier lediglich mit zwei Ostbrandenburgligisten und sechs Kreisligisten bestückt war, kamen immerhin um die 300 Zuschauer in die Inselhalle. Zwar erreichten die beiden höherklassigen Teams auch das Finale, dennoch hatten die Besucher ein spannendes Turnier erlebt. Das lag auch daran, dass die beiden Ostbrandenburgligisten in eier der beiden Vorrundengruppen spielten und daher der Ausgang in der zweiten Gruppe ziemlich ungewiss war. Zuächst hatte es danach ausgesehen, dass auch die dritte Mannschaft des FC Eisenhüttenstadt in die Vorschlussrunde kommt, doch ein 1:4 im abschließenden Gruppenspiel gegen den VfB Fünfeichen hatte alle Hoffnungen auf das Weiterkommen zunichte gemacht. Da im nächsten und gleichzeitig auch abschließenden Gruppenspiel der SV Vogelsang mit 3:2 gegen den Vorjahresfinalisten SpG Rießen/Möbiskruge die Oberhand behielt, setzten sich in der Staffel mit den Kreisligisten letztlich die Fünfeichener und Vogelsänger durch. In der anderen Gruppe hatte der Pokalverteidiger mit drei Siegen aus drei Partien souverän den ersten Platz vor den Frankfurtern belegt, die lediglich gegen den Gastgeber verloren hatten (2:6).

Im ersten Halbfinale hatte der FC Eisenhüttenstadt gegen den VfB Fünfeichen zunächst mehr Mühe als erwartet. Mirko Kubein hatte den Außenseiter bereits in der Anfangsphase in Führung gebracht. Das 1:0 hatte recht lange Bestand, ehe im zweiten Abschnitt Marco Franke, Sebastian Cierpinski, erneut Franke und letztlich Nico Fischer mit seinem siebten Turniertreffer die Partie noch recht deutlich drehten.

FC Union souverän im Halbfinale

Das zweite Halbfinale verlief noch eindeutiger. Paul Rabe, Reza Rezaie, wieder Rabe und erneut Rezaie hatte die Frankfurter schnell mit 4:0 in Front gebracht. Den Vogelsängern waren dabei einige individuelle Fehler unterlaufen. Nachdem Rabe sogar auf 5:0 erhöht hatte, gestalteten Tommy Jansch und Dennis Franke das Resultat für den Kreisligisten noch etwas freundlicher.

In den folgenden Platzierungsspielen behielt die SpG Rießen/Möbiskruge gegen den benachbarten Neuzeller SV relativ eindeutig die Oberhand (3:1). Im Spiel um Platz 5 schien die Dritte des Gastgebers den Sieg schon in der Tasche zu haben, als Max Jennen in letzter Sekunde noch zum 2:2 für die Neißemünder ausglich. Das fällige Neunmeterschießen war von zahlreichen Fehlschüssen geprägt. Auch hier schien der FCE III zunächst im Vorteil, doch die Wellmitzer gewannen schließlich 2:1.

Mirko Kubein trifft erneut

Im Spiel um Platz 3 hatte Kubein die Fünfeichener wie bereits im Halbfinale in Führung gebracht. Doch auch hier drehte der Kontrahent noch die Partie. Dennis Franke und Jeremy Jaschko nach einem Solo trafen für den Turnierdritten SV Vogelsang.

Im Endspiel hatte Philipp Methfessel für den Gastgeber schnell das 1:0 erzielt. Als die Frankfurter in der Schlussphase vehement auf den Ausgleich drängten, erhöhte 23 Sekunden vor Schluss Methfessel per Heber nach einem Konter zum 2:0, Nico Fischer traf in der Schlusssekunde mit seinem achten Turniertreffer zum 3:0.

FCE II-Trainer Andy Drömert: "Wir sind in der ersten Vorbereitungswoche. Da sind die Beine nach drei langen Läufen noch etwas schwer. Zum Schluss haben wir uns reingezittert. Mit der besseren Struktur wie in den ersten drei Spielen wären wir nicht so in Schwierigkeiten geraten. Nun konzentrieren wir uns auf die Vorbereitung. Ich und die Mannschaft sind mit dem Tabellenstand als Zehnter unzufrieden"

Turnier der Ersten angestrebt

Turnierleiter und Vereinsvorsitzender Bertram Seher zog eine positive Bilanz: "Der Zuspruch ist da, obwohl wir auch schon mehr Besucher hatten. Die Vorstellung der jungen Ringer der KG Eisenhüttenstadt/Frankfurt war ein Hammer. Auch im Turnier gab es Spannung pur." Laut Vorstandsmitglied Wolfgang Schneider, der in der Inselhalle den Imbissstand mitbetreute, soll es im nächsten Jahr wieder mal ein Turnier mit der ersten Mannschaft geben. Aufgrund der begrenzten Hallentermine hatte es für den Brandenburgligisten kein zufriedenstellendes Zeitfenster gegeben.