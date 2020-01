Ronald Taube

Eisenhüttenstadt Der Dartsport ist auch in Ostbrandenburg auf dem Vormarsch. Viele Vereine gründen Dartabteilungen, es werden immer mehr Dartturniere organisiert und nun entwickeln sich auch feste Spielstrukturen. Vorreiter in dieser Entwicklung sind die E-Darter aus Märkisch-Oderland, die schon 2016 einen Punktspielbetrieb organisierten. Mittlerweile geht die Freie E-Dartliga Märkisch-Oderland mit 15 Mannschaften in ihre fünfte Saison. Dabei erstreckt sich ihr Einzugsgebiet von Lebus bis Finow und Kietz bis Behlendorf.

Nun haben sich auch die Steel-Darter organisiert und so entstand die Freie Steeldartliga Ostbrandenburg mit acht Teams. Gründungsmitglieder sind die Twenty-Six Darters Briesen, die Dart-Devils Eisenhüttenstadt und die Eisenhüttenstädter Steel-Darter mit jeweils zwei Teams, sowie die Alpi Darter Bad Saarow und Grün-Weiß Letschin.

Spielbetrieb ab 14. Februar

Beide Ligen starten ihren Punktspielbetrieb am Wochenende vom 14. bis 16. Februar. Die Eröffnungspartie der neuen Steeldartliga bestreiten die Eisenhüttenstädter Steel-Darter II gegen die Alpi Darter Bad Saarow am 14. Februar ab 18 Uhr. Eine Stunde später empfangen die Dart Devils II die Twenty-Six Darters I und die Twenty-Six Darters II sind Gastgeber für die Dart Devils I. Abgerundet wird dieser erste Spieltag mit der Partie Grün-Weiß Letschin gegen die Eisenhüttenstädter Steel-Darter 1 am 15. Februar um 16 Uhr.

Ergebnisse, Tabellen und Spielankündigungen sind zu finden unter Facebook www.facebook.com/SteeldartOstBrb/?ti=as !