Christopher Kranich

Frankfurt Die Handballerinnen des HSC 2000 haben nach zuletzt drei Siegen in Folge wieder eine Niederlage einstecken müssen. Gegen den Tabellennachbarn vom Märkischen BSV Belzig unterlagen die Frankfurterinnen knapp mit 25:26 (11:13) und verbleiben damit vorerst auf dem 6. Platz der Brandenburgliga.

Bereits nach vier Minuten und 21 Sekunden und beim Stand von 0:4 musste HSC-Trainer Michael Schuster seine Frauen von der Platte holen und sie wachrütteln. Völlig verschlafen hatte seine Mannschaft die Anfangsphase und auch danach kamen die Gastgeberinnen nur langsam in Gang. Julia Kupper erlöste nach fast acht Minuten ihr Team mit dem Tor zum 1:5. Aber auch in der Folgezeit lief zunächst nicht viel zusammen bei den Frankfurterinnen, die sich teils haarsträubende Fehler im Angriff leisteten, wodurch die Gäste unnötig stark gemacht wurden. Erst nach knapp 20 Minuten besannen sich die Oderstädterinnen auf ihr Spiel, was auf Schnelligkeit und Dynamik ausgelegt ist. So dauerte es kaum fünf Minuten, bis aus dem 6:12 ein 11:13 zum Pausentee wurde und dem stark kämpfenden HSC neue Hoffnung gab.

Donnerwetter in der Halbzeit

Michael Schuster ließ bei der Halbzeitansprache die Wände beben und sprach schonungslos die Fehler an, um die Mannschaft nachhaltig wachzurütteln. Doch die ersten 15 Minuten des zweiten Durchgangs ähnelten denen der ersten Halbzeit viel zu sehr. Zu wenig Bewegung, schlechte Chancenverwertung und zu viele technische Fehler ließen den Rückstand zwischenzeitlich auf sieben Tore beim 12:19 bzw. 16:23 anwachsen. Erst danach erwachten die HSC-Frauen wieder und verkürzten den Rückstand Tor um Tor.

Die Belzigerinnen spielten ihre Angriffe wie schon im gesamten Spiel lange und langsam aus, ohne dass sie passives Spiel befürchten mussten und nahmen so viel Zeit von der Uhr. So lief den Gastgeberinnen zusehends die Zeit davon und sie kamen erst Sekunden vor dem Ende zum 25:26-Anschlusstreffer. Dies sollte auch gleichbedeutend mit dem Endstand sein – und die dritte, wohl vermeidbarste Heimniederlage stand zu Buche.

Nun vierwöchige Spielpause

Trainer Michael Schuster haderte nach dem Spiel: "Wir haben zu Beginn beider Halbzeiten die ersten 15 bis 20 Minuten klar verschlafen und erst dann das gespielt, was wir können. So mussten wir die gesamte Zeit einem Rückstand hinterherlaufen und konnten nicht befreit aufspielen. Hinzu kam die zu keiner Zeit klare Linie der Schiedsrichter, worauf man sich einstellen konnte, was die Sache enorm erschwert hat. Diese Niederlage war absolut vermeidbar und ärgert mich daher umso mehr."

Für die Frauen des HSC 2000 steht nun vierwöchige Spielpause an, eher sie sich am 22. Februar um 18 Uhr zurückmelden. Im siebten Heimspiel der Saison erwarten sie dann den Tabellendritten vom SV Lok Rangsdorf, der seit dem vergangenen September ungeschlagen ist.

HSC 2000 Frankfurt: Anita Tumaszyk – Beatrice Zacharias 7, Julia Kupper 6, Nicol Leuschner 5 5 (5/7), Annekathrin Lodtka 3, Lisa Berger 2, Nora Tübbicke 1, Elisa Winkowski 1, Nadine Wegener, Teresa EgemannSiebenmeter: HSC 7/5, BSV 3/3 – Zeitstrafen: HSC 5, BSV 5 – Schiedsrichter: Jonas Günther, Rico Scheunig – Zuschauer: 50