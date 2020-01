Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Der erste bestätigte Fall von Vogelgrippe 2020 in Brandenburg bereitet Vize-Landrat Werner Nüse zumindest aus organisatorischer Sicht wenig Sorgen. Es gebe noch von 2017, als mehrere Fälle des Geflügelpesterregers H5N8 im Landkreis nachgewiesen wurden, und auch der Tierpark Kunsterspring für mehrere Monate geschlossen bleiben musste, noch entsprechende Maßnahmenpläne, berichtet Nüse. "Die handelnden Akteure sind noch da."

Deutlich größere Sorgen scheint den Verantwortlichen die Afrikanische Schweinepest (ASP) zu bereiten. Durch die lange Bekämpfungszeit, die sich aus Erfahrung betroffener Länder, über mehrere Jahre erstrecken kann, fehlen derzeit Räume für ein Tierseuchenzentrum.

"Das Tierseuchenkrisenzentrum in der Neustädter Straße wird an seine Kapazitätsgrenzen stoßen", berichtet Kreispressesprecher Alexander von Uleniecki. Übergangsweise sollen bei Bedarf Räume in den Liegenschaften des Kreises eingerichtet werden. Deren Nutzung ist aber über einen langen Zeitraum nicht möglich, ohne andere Arbeiten zu behindern oder einzuschränken. Als Alternative für ein Krisenzentrum werde deshalb das einstige LEB-Gebäude an der Alt Ruppiner Allee favorisiert. "Die Räume im Dach- und Kellergeschoss sind sehr gut als kombiniertes Tierseuchen- und -bekämpfungszentrum geeignet", so Uleniecki. Sofern die ASP in Ostprignitz-Ruppin oder einem angrenzenden Landkreis – auch in Sachsen-Anhalt – ausbrechen sollte, wird unverzüglich der Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss einberufen.

Der Kreissprecher betont: "Der Landkreis wird vom Ministerium ständig auf dem neusten Stand gehalten." Zusätzlich werden die Risikobewertung und das Radar Bulletin des Friedrich-Löffler-Institutes verfolgt. Mehrere Mitarbeiter nähmen zudem abwechselnd an Fortbildungen teil, um im Fall eines Ausbruches der ASP geschult zu sein. Eine Tierarztstelle ist jedoch unbesetzt und vom Kreis ausgeschrieben.