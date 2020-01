Jens Sell

Strausberg (MOZ) Das Oberstufenzent­rum Märkisch-Oderland ist mit allen Abteilungen und an allen seinen Standorten vom Brandenburger Bildungsministerium unter die Lupe genommen und für sehr gut befunden worden.

An vier Schultagen haben fünf Visitatoren den Unterricht beobachtet und viele Gespräche geführt. Vorausgegangen waren eine umfangreiche Datenanalyse, zahlreiche Online-Befragungen und Interviews. OSZ-Leiterin Gudrun Thiessenhusen scheut solche Einschätzungen nicht: "Ein kritischer Blick von außen ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Er schürt Ängste, und das Prozedere ist bei vielen umstritten. Ich war und bin schon immer ein Verfechter von Evaluation und auch von Visitation mit allen Unzulänglichkeiten, die es gibt. Wir haben nur unsere Sicht auf unsere Schule und uns fehlen die unmittelbaren Vergleiche zu anderen Einrichtungen. Diesen Überblick haben aber die Visitatoren." Nach einer Woche der Kontrollen gab es eine umfangreiche und differenzierte Einschätzung: "Schule mit stabiler, sehr guter Entwicklung", lautet das Fazit. Das ist die Höchstnote einer Visitation und bedeutet, dass die nächste Kontrolle erst in zehn Jahren fällig wird. Mit herzlichen Worten hat sich Gudrun Thiessenhusen beim Kollegium, der Schülerschaft und auch den Sekretariaten und Hausmeistern bedankt: "Wir sind mit vielen Schwerpunkten in der Schulentwicklung gut vorangekommen und werden weiter für guten Unterricht kämpfen."