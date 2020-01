Kai-Uwe Krakau

Bernau Mit einem Antrag will die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der Stadtverordnetenversammlung Bernau eine Verbesserung und "Entflechtung" des Fuß- und Radverkehrs in der Alten Goethestraße erreichen.

"Wir möchten gerne eine praktikable und kostengünstige Alternativlösung", sagte Jonathan Etzold in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Stadtentwicklung und Verkehr. Er verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass im November ein entsprechender Antrag aus finanziellen Gründen abgelehnt wurde. "Es ist vorstellbar, dass auf dem östlich der Alten Goethestraße gelegenen Gehweg zwischen Breitscheidstraße und der Straße An der Stadtmauer eine Markierung aufgebracht wird", so der Bündnisgrüne. Darüber hinaus sollte die Verwaltung prüfen, ob ein neuer Weg von der Breitscheidstraße (am Eckhaus Nr. 20) in den Goethepark geschaffen werden könnte. Mittelfristig, so die Fraktion weiter, sollte eine "radfahrerfreundliche Optimierungsvariante" gefunden werden. So könnten möglicherweise elastische Fugenfüllmassen verwendet werden.

"Ich bin dankbar, dass das Thema erneut aufgegriffen wird", sagte Hildegard Bossmann (Linke). Sie zeigte auch Sympathien für die Idee, die Mauer an der Breitscheidstraße zum Goethepark hin zu öffnen. Joachim Schaaf (AfD) sah bei dem Thema lediglich "partielle Lösungen", hielt es aber als Radler durchaus für vertretbar, auf den Pflastersteinen zu fahren. Diese Auffassung vertrat auch der Ausschussvorsitzende Jörg Arnold (BVB/Freie Wähler). Er könne die ganze Diskussion nicht nachvollziehen, so der Ladeburger. Man müsse nicht die ganze Straße "zerstören", nur weil die Radfahrer nicht das Kopfsteinpflaster nutzen wollen. "Auf dem Gehweg wird es zu eng. Die Radfahrer gehören auf die Straße", so Iris Seedorf (BVB/Freie Wähler).

Schließlich räumte auch Etzold ein, dass man auf der Alten Goethestraße durchaus fahren könne, allerdings werde es mit einem Anhänger mit Kindern schon schwierig. "Wir wollen die Straße auch nicht beschädigen", so der Bündnisgrüne. Das "Asphaltband" sei aus gutem Grund vom Tisch. Mit der Vorlage wolle die Fraktion lediglich Alternativen anbieten, wiederholte Etzold.

Baudezernent Jürgen Jankowiak betonte in der Debatte, dass es "keine Fläche in der Stadt gibt, die nicht genutzt wird". Wenn man in die Verteilung eingreife, müsse man anderen etwas wegnehmen. Davon seien die jeweils Betroffenen dann wenig begeistert. Nach Meinung von Jankowiak werde die Ladestraße die Situation auf der Breitscheidstraße aber deutlich verbessern.

Weiträumigere Betrachtung

Die Stadtverwaltung Bernau hatte in ihrer Stellungnahme zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen die Notwendigkeit zur Optimierung der Radwegsituation im Bereich der Alten Goethestraße mitgetragen. Im Rahmen der Prüfung seien jedoch weitere Ämter und Behörden einzubeziehen, heißt es. Möglicherweise könne unter Berücksichtigung von Förderkulissen sogar eine weiträumigere Betrachtung erfolgen. Die Verwaltung versprach, zu gegebener Zeit unaufgefordert über die Ergebnisse der Untersuchungen zu informieren.

In der Abstimmung über den Antrag mussten die Einreicher in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Stadtentwicklung und Verkehr eine Niederlage hinnehmen. Es gab lediglich vier Ja-Stimmen, fünf Mitglieder des Gremiums votierten mit Nein. Das letzte Wort hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am Donnerstag.