Blick auf den Neubau am Augustiner Tor. Im Vordergrund sind die alten Gebäude des Garagenhofs zu sehen. © Foto: Thorsten Pifan

Neue Fassaden an der Berliner Straße 111. © Foto: Wobag

Blick auf das Neubau-Projekt am Augustiner Tor: Im Vordergrund ist der Garagenhof zu sehen. Die Anlage soll, wie in der Grafik gezeigt, neu entstehen und mehr Grün bieten. © Foto: Wobag

Thorsten Pifan

Schwedt (MOZ) Rund 15 Millionen Euro will die Wohnungsbaugenossenschaft Schwedt (Wobag) 2020 in die Hand nehmen, um neue Projekte umzusetzen. Für drei Millionen Euro etwa soll der Bestand der Wohnungen instand gesetzt werden. Größtes Projekt der Wobag ist das Augustiner Tor, von dem Wobag-Chef Matthias Stammert gute Nachrichten hat. Alle Wohnungen sind vermietet. "Das ist uns noch im vergangenen Jahr gelungen – am 23. Dezember, dem letzten Arbeitstag 2019, bekam ich die Meldung, dass alle Wohnungen vergeben sind", sagt er.

Zum Jahresende 2020 sollen dann die Wohnungen bezogen werden können. Aktuell beginnt in den Häusern der Trockenbau. Weiterer Schritt im Zuge des Projektes ist der Abriss der alten Garagen. Stattdessen sollen auf dem Gelände Mieterboxen und eine Carport-Anlage entstehen. Ein Teil der neuen Carports wird mit einem Tor zu verschließen sein.

Damit kam die Wobag den Mitgliedern des Garagenvereins entgegen. Zur Aufwertung des Wohnumfelds soll das Dach der neuen Carports begrünt werden. Letztlich muss nach dem Neubau der Carports auch die Verkehrsführung angepasst werden. Dann sollen in dem Wohnumfeld auch die Wohnblöcke an der Oderstraße farblich aufgehübscht werden. Intern wird das Wohnquartier bei der Wobag "Gründerviertel" genannt. Denn die Gebäude an der Lindenallee, der Berliner Straße und der Oderstraße sind die ältesten Häuser im Bestand. Wie genau die Blöcke der Oderstraße 20 bis 26 und 28 bis 34 nach der Fassadenaufarbeitung aussehen werden, stehe noch nicht fest.

Fertig sind hingegen die Pläne für das Talsand-Sanierungsprogramm, das 2020 fortgesetzt werden soll. Drei Gebäudeblöcke an der Lilo-Herrmann Straße 2 bis 8 und 10 bis 18 sowie an der Anne-Frank-Straße 31 bis 41 stehen auf der Wobag-Liste. Insbesondere neue Aufzüge sind für die Wohnungen dort geplant. Auch die Versorgungsleitungen müssen erneuert werden. Bei der Gelegenheit will die Wobag auch Fassaden und Dächer sanieren.

Extravagante Farbgebung

Die Bürger der Stadt werden zuerst die Sanierung der Fassaden wahrnehmen. Denn die Wobag will ihren Stil der ein wenig extravaganten Farbgebung fortsetzen. "Wir setzen auf fließende Farbverläufe und warme kräftige Farben", sagt Stammert. Das hat zwei Gründe: Die kräftigen Farben werden intensiver im Stadtbild wahrgenommen, sind vom praktischen Standpunkt aus aber auch wesentlich langlebiger.

Einen neuen Anstrich erhalten in diesem Jahr die Wohnblöcke am Julian-Marchlewski-Ring 42 bis 48. Dort werden es eher Grüntöne, sagt Stammert.

Ziel der Wobag ist, die Blöcke bei der Farbgebung der Umgebung anzupassen. Direkt gegenüber des nun zu sanierenden Wohngebäudes stehen die "Sandsturmhäuser", die wegen ihrer gelben Farbtöne den Namen wegbekommen haben.

Ein weiteres Projekt, das Stammert umtreibt, ist die Vertreterwahl. "Bei uns können Mitglieder mitbestimmen und mitgestalten", sagt er in Anlehnung an den Slogan. Die Wahl soll zwischen dem 25. Mai und dem 15. Juni stattfinden. Ende Juni sollen die neuen Vertreter der Mieter feststehen – rund 70 werden es sein.