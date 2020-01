Hajo Zenker

Berlin Eine solche Situation haben wir in den vergangenen 30 Jahren noch nie erlebt." Friedemann Schmidt, Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), beklagt mit deutlichen Worten die Lieferengpässe bei Arzneimitteln. "Die bereiten uns große Sorgen", sagt er. Landauf, landab rennen Pharmazeuten Medikamenten hinterher, die auf den Rezepten vermerkt sind, die Krankenversicherte auf den Tresen legen. Dass ein Patient sechs, sieben, acht Wochen auf sein Mittel warten muss, ist keine Seltenheit mehr. Sechs von zehn Apothekern geben an, mehr als zehn Prozent ihrer Arbeitszeit dafür aufzuwenden, um bei Lieferengpässen gemeinsam mit Ärzten, Großhändlern und Patienten Ausweichlösungen zu finden.

Wie das Problem gewachsen ist, zeigen Zahlen der Bundesregierung: Demnach werden Lieferengpässe seit 2013 erfasst. Damals wurden 42 Meldungen registriert. 2017 waren es 108 Fälle. Aktuell listet das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 258 Medikamente auf. Gängige Antibiotika, Schmerzmittel und Blutdrucksenker sind darunter. Als Engpass gilt, wenn eine Arznei mindestens zwei Wochen nicht ausreichend beschaffbar ist. Für BfArM-Präsident Karl Broich ist die Lage "völlig inakzeptabel".

Der Sozialverband Deutschland SoVD hält die Situation für "eine konkrete Gefahr" für viele Patienten, sagt Verbandspräsident Adolf Bauer. Insbesondere chronisch Kranke und Ältere müssten sich "auf eine reibungslose Versorgung mit Medikamenten verlassen können". Und ABDA-Sprecher Reiner Kern sagt: "Wenn das gewohnte Arzneimittel nicht lieferbar ist und auf ein anderes Medikament mit einer anderen Dosierung oder Darreichungsform umgestellt werden muss, sind die Patienten oft verunsichert. Das Risiko wächst, dass die Medikamente nicht mehr richtig eingenommen werden und der Therapieerfolg leidet."

Häufig Alternativen vorhanden

Die Bundesregierung verweist darauf, dass "ein Lieferengpass nicht unbedingt zum Versorgungsengpass führen muss", weil ja häufig Alternativen zur Verfügung stünden. Aber auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) unterstreicht, dass Patienten erwarten dürften, dringend notwendige Medikamente unverzüglich zu bekommen. "Das ist momentan zu häufig nicht der Fall." Deshalb werde der Bund "bei der Verteilung von Medikamenten stärker eingreifen als bisher". Zudem will er auf internationaler Ebene versuchen, dass Arzneimittel wieder in Europa hergestellt werden. Die deutsche Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte soll dazu genutzt werden, um Produktion aus China und Indien nach Europa zurückzuholen.

Denn die Produktion ist zu großen Teilen nach Asien abgewandert wegen des Preisdrucks, der im Bereich der Generika herrscht. Generika sind Nachahmerpräparate, die nach Patentablauf viel billiger als das Original angeboten werden. Acht von zehn verschriebenen Medikamenten sind Generika. Für viele von ihnen gelten Rabattverträge mit den Krankenkassen. Dabei sagen Pharmahersteller einen satten Nachlass auf den offiziellen Apothekenpreis zu. Dafür nutzt die Kasse für ihre Versicherten nur das Präparat dieser Anbieter. Der niedrigste Preis gewinnt. Das befördert die Konzentration auf wenige Hersteller zusätzlich. Für diverse Wirkstoffe gibt es nur noch zwei, drei Hersteller weltweit.

"Neue Medikamente", sagt deshalb SPD-Vizefraktionschefin Bärbel Bas, "sollen wieder in der EU produziert werden". Sie kennt das Problem persönlich: "Mein Schilddrüsenhormon war gerade nicht lieferbar." Auch CDU-Gesundheitspolitiker Michael Hennrich ist überzeugt: "Anreize für eine Produktion in der EU sind der Schlüssel, das muss das Kernanliegen sein." Auch Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, will Produktion in Europa: "Dies würde Lieferwege verkürzen und die Überwachung der Herstellung erleichtern."

Dies aber dürfte Jahre dauern. Bis dahin sollen kleine Schritte die Lage erträglicher machen. Über einzelne Punkte wird im Bundestag gerade diskutiert, um diese an das Gesetz zum fairen Kassenwettbewerb anzuhängen, das Mitte Februar verabschiedet werden soll. Bisher ist die Meldung von Lieferschwierigkeiten durch Pharma-Unternehmen und Großhändler an das BfArM freiwillig, das soll verpflichtend werden. Bei besonders wichtigen Medikamenten sollen die Hersteller regelmäßig berichten – und nicht erst, wenn ein Engpass absehbar ist. Ein Beirat soll bei drohenden Engpässen in das Marktgeschehen eingreifen dürfen. Auch die Lagerhaltung, bisher sind Vorräte für zwei Wochen vorgeschrieben, soll ausgebaut werden – auf vier oder gar sechs Wochen. Und der Patient, der ein anderes als sein gewohntes Mittel nehmen muss, soll das nicht auch noch teurer als bisher bezahlen müssen. Erwogen wird auch, den Apothekern den Mehraufwand, der seit drei Jahren deutlich zugenommen hat, zu vergüten.

Alles in allem sicher kein großer Durchbruch. Aber der eingeschlagene Weg ist für Apothekenverbandssprecher Kern grundsätzlich der richtige: "Wenn mehr Transparenz ins System kommt und die Patienten entlastet werden, wenn die Apotheken mehr Spielraum für alternative Versorgungen und eine Vergütung für den Mehraufwand bekommen, dann kann das die Probleme auch kurzfristig schon lindern."