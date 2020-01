Merle Hilbk

Eisenhüttenstadt Eigentlich wollte Heimo Schwilk in die Toskana auswandern. Dann ist es doch die Uckermark geworden. Er sei ein Wassermensch, sagt der gebürtige Schwabe. Ein Berliner Journalist a. D., der eines Tages mit einem Songtitel im Kopf bei einem Immobilienportal eingab "Haus am See, Uckermark". Als das Haus in Grünow auf dem Bildschirm sah, war ihm klar: "DA willst du dein Alter verbringen". Denn das Haus lag auf einer kleinen Anhöhe über dem Grünower See. Und war dazu noch mit dem ICE zu erreichen, der im nur wenige Minuten entfernten Prenzlau hielt. Schließlich wollte der ehemalige "Welt"-Redakteur in Ruhe Bücher schreiben. Aber die wollte er auch seinen Lesern präsentieren – so wie am 30. Januar in der "LeseHütte" in Eisenhüttenstadt.

Dort wird der gebürtige Schwabe allerdings nicht aus einer Neuveröffentlichung lesen, sondern den Stoff für diese beim Publikum testen. Den Rohstoff, den Autoren sonst eher unter Verschluss halten, solange die Sprache noch nicht poliert und die Gedanken noch nicht einer kritischen Prüfung unterzogen sind: Aus seinen Tagebüchern wird der 1952 geborene Autor vorlesen, in denen er nicht nur seine Begegnungen mit Angela Merkel und Martin Walser festgehalten hat, sondern auch seine abenteuerlichen Dienstreisen ins Auge des Golfkrieges und in die Eiswüste der Arktis. Spontan festgehaltene Erlebnisse, aus denen sein neues Buch bestehen soll, dem er den Arbeitstitel "Mein wildes Herz" gegeben hat.

Bekannt wurde Schwilk mit seinen Biografien von Martin Luther und Hermann Hesse. "Eine Biografie kann man nur über eine Person schreiben, mit der man sich verbunden fühlt," sagt er. "Als Biograf sucht man doch im Anderen das Eigene." Wie Hermann Hesse sei auch er in einem schwäbisch-pietistischen Elternhaus aufgewachsen – und sei sich dann seines "abenteuerlichen Herzens" bewusst geworden.

Lesung: 30.1., 19 Uhr, Stadtbibliothek Eisenhüttenstadt, Abendkasse