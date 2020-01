Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Es ist noch nicht mal richtig hell gewesen am Montagmorgen in Neuzelle, da war der Bauhof bereits angerückt.

Und vor 10 Uhr war die Linde am Klosterteich bereits Geschichte. "Das war auch wirklich notwendig", erklärte Amtsdirektor Hans-Georg Köhler. Man habe selbst am Stumpf gesehen, dass der Stamm sehr morsch gewesen sei. Der Bürgermeister der Gemeinde und der Ortsvorsteher seien über das Absägen informiert worden, heißt es aus dem Amt. Nun müsse der Ortsbeirat entscheiden, ob dort ein neuer Baum gepflanzt werde und wenn ja, was für einer.

Die Rundbank um den Lindenstamm herum wurde bereits Ende der Vorwoche abgebaut und jetzt erst einmal beim Bauhof eingelagert. Die stammt aus Langenberg, der Partnergemeinde von Neuzelle. Zum 20-jährigen Jubiläum haben die Langenberger die Bank als Geschenk mitgebracht. Im Gegenzug steht seitdem eine Bank aus Neuzelle vor dem Langenberger Rathaus. Wenn die Bank wieder aufgestellt wird, dann sei es natürlich immer schön, auch einen Baum dazu zu haben, der Schatten spendet, erklärte Amtsdirektor Hans-Georg Köhler am Montag.