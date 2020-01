Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die trübe Brühe stinkt zum Himmel. Vor allem, wer gegen den Wind steht, sollte froh sein, wenn er an einer Erkältung leidet und wegen seiner verstopften Nase nichts riechen kann. Dass das Regenrückhaltebecken fürs Brandenburgische Viertel nicht allein mit Regenwasser gefüllt ist, fällt allerdings auch Verschnupften auf, wenn ihre Sehkraft nicht zu stark beeinträchtigt ist. Denn in den Gittern des Beckens hat sich Klopapier verfangen.

Zwischen Weihnachten und Neujahr hatte mit Tino Taube ein Anwohner Alarm geschlagen, der unweit des toom-Baumarktes an der Eberswalder Straße zu Hause ist. Der Angriff auf die Geruchsnerven gehe nicht nur vom Regenwasserrückhaltebecken aus, sondern setze sich auch in dem See fort, der sich nach einer längeren Regenperiode regelmäßig in dem Wäldchen hinter der ZWA-Pumpstation bilde, hatte der Eberswalder damals kritisiert. Und selbst das eigentlich für seine Quellwasser-Qualität bekannte Drehnitzfließ werde in Mitleidenschaft gezogen, wenn das Becken überlaufe. "Bis heute hat sich an dem mehr als bedenklichen Zustand nichts geändert", sagt der Anwohner enttäuscht.

Erste Verursacher gefunden

Doch die von der Märkischen Oderzeitung befragten Vertreter der Barnimer Kreisverwaltung, des Eberswalder Rathauses und des Zweckverbandes für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung (ZWA) betonen, dass intensiv daran gearbeitet werde, das Problem zu lösen. Es habe bereits Zusammenkünfte aller Beteiligten gegeben, erklärt Oliver Köhler, Pressesprecher aus dem Barnimer Kreishaus, der in diesem Fall die Untere Wasserbehörde vertritt. Bereits zwischen den Jahren hatten sich drei Mitarbeiter dieser Institution vor Ort umgeschaut und damals keinen Gestank nach Fäkalien festgestellt. Gleichwohl werde der Beschwerde auf den Grund gegangen, hatte es damals geheißen. Mittlerweile sei die Angelegenheit weiter vorangetrieben worden, sagt Oliver Köhler jetzt. Der ZWA habe die Verursacher der ersten temporären Fehleinleitungen lokalisiert. "Die Untersuchungen gehen weiter", kündigt der Pressesprecher aus dem Kreishaus an. Laut den gesetzlichen Vorgaben sei für die Abwasserentsorgung der ZWA verantwortlich, während sich die Stadt Eberswalde um das anfallende Regenwasser kümmern müsse.

Flickenteppich an Eigentümern

"Wir haben es im Brandenburgischen Viertel mit mehreren Vermietern zu tun", beschreibt Volker Pagel, Technischer Leiter des Zweckverbandes, eine weitere Schwierigkeit. Gegenwärtig wäre es reine Spekulation, zur Zahl der Fehleinleitungen Auskünfte zu geben. "Doch alle Beteiligten sind an einer schnellen Lösung interessiert und ziehen an einem Strang", lobt der ZWA-Vertreter die Zusammenarbeit mit Kreis und Stadt.

Im Eberswalder Rathaus weist Felix Rödl vom Bürgermeisterbereich daraufhin, dass der Gestank aus dem Regenrückhaltebecken zum Einen durch das Laub verursacht werde, dass sich darin sammle und verfaule. "Zum Anderen wurden Fehlanschlüsse festgestellt, die momentan genau lokalisiert und dann entsprechend umgebunden werden", leitet Felix Rödl Informationen aus dem Baudezernat weiter. Wegen der Vielzahl möglicher Anschlüsse könnten diese Maßnahmen zwar nicht kurzfristig abgeschlossen werden, betont er. Aber alle Beteiligten drückten aufs Tempo.

Vermutlich sei es bei Sanierungsarbeiten im Brandenburgischen Viertel zu Falsch-Anschlüssen gekommen, sagt Oliver Köhler aus dem Kreishaus.