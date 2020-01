Stephan Dreyse

Hönow (Freier Autor) In ihrer zweiten Infoveranstaltung zu einem neuen Gymnasium und einer neuen Gesamtschule in Hönow stellten Vertreter der Anerkannten Schulgesellschaft mbH (ASG) das Projekt vor und sich den Fragen der Gäste. Der neue Bildungscampus Region Brandenburg-Berlin soll am 1. August mit zweimal zwei siebten Klassen am Standort Kaulsdorfer Straße starten.

Als Campus Region Brandenburg-Berlin umschreiben die Verantwortlichen der ASG ihr Vorhaben, am ehemaligen Standort der Gebrüder-Grimm-Schule ein Gymnasium und eine Gesamt­schule mit gymnasialer Oberstufe zu etablieren. Bereits zur ersten Informationsveranstaltung am 18. Januar fanden sich zahlreiche Gäste ein. Sowohl zum Vorhaben und dem Konzept als auch den Schulformen, möglichen Abschlüssen und Möglichkeiten für Schüler und Eltern wurde informiert.

"Wir werden am 1. August dieses Jahres mit zwei siebten Klassen in der Gesamtschule und zwei siebten Klassen im Gymnasium den Betrieb aufnehmen", zeigt sich ASG-Geschäftsführer Elmar Süß selbstsicher. Bereits seit zwei bis drei Jahren liefen die Vorbereitungen und nun gehe es los am ehemaligen Grundschulstandort in der Kaulsdorfer Straße 15–21. Schon nach der ersten Infoveranstaltung lagen bereits rund 80 Anmeldungen vor, was der beabsichtigten Klassenstärke zu Beginn sehr zugute komme.

Den alternativen Standort auf einer Freifläche unweit des S-Bahnhofs Hoppegarten "halten die Verantwortlichen in der Hinterhand". Weiter führt Elmar Süß aus, gehe es in erster Linie um den Erwerb des Grundstücks durch die Gemeinde. So wurde auch erst im Dezember der Pachtvertrag mit Erbbaupacht final mit der Gemeinde auf den Weg gebracht. Als gemeinnützige Gesellschaft sichert sich die ASG so rechtlich ab und schafft gleichzeitig die Möglichkeit, in etwa drei Jahren an den neuen Standort umziehen zu können. "Wir können innerhalb von zwei Jahren komplett neu bauen", spricht der ASG-Geschäftsführer aus Erfahrung des fast 30-jährigen Unternehmens mit rund 1600 Beschäftigten und 15 000 Schülern.

Die Genehmigung als Ersatzschule durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport stehe zwar noch nicht, doch auch hier sind sich die ASG-Vertreter sicher. Anders als bei staatlichen Schulen werden die ASG-Einrichtungen von Trägern des privaten Rechts geführt. "Wir bieten also das gleiche Niveau wie staatliche Schulen und unsere Lehrer werden vergleichbar bezahlt", führt Süß aus und ergänzt: "Nach zwei Jahren Betrieb gibt es einen Zuschuss vom Land. Bis dahin arbeiten wir völlig auf uns gestellt." Daher werde ein Schulgeld fällig, dessen Zusammensetzung ebenso auf der Webseite aufgeschlüsselt ist. Unter anderem wird der Unterricht vielfach mit iPads und speziellen Lern-Apps gestaltet.

Der spätere Campus bietet zudem ein Ganztagsangebot von 7 bis 17 Uhr. Als Privatschule nutzt die ASG Möglichkeiten, die es an staatlichen Schulen nicht gibt, wie die Beschränkung der Klassenstärke auf 24 Schüler. Somit gehen ab 1. August also 48 Schüler an der Gesamtschule und ebenso viele am Gymnasium in die ASG-Einrichtung. Dazu müssen sich Eltern und Schüler bewerben, was zunächst noch keine Bindung ergibt, sondern als Absichtserklärung zähle. Erst nach einem Sichtungs- und Auswahlverfahren komme es zu einem Vertrag, der bindend sei. Dennoch könne jederzeit die Bildungsform gewechselt werden. Da die ASG eher wirtschaftlich agiert und über ein breites Netzwerk verfügt, würden entsprechend der Anmeldungen auch zusätzliche Lehrkräfte eingestellt.

Berufsausbildung vorstellbar

Aus den bisherigen Erfahrungen berichtete Michael Rißleben, Schulleiter des Babelsberger Filmgymnasiums. Neben dem Anmeldeprozess erklärte er ebenso den Schulalltag und die Aufteilung des Unterrichts und der Fächer. Mit dem Angebot solle den Kindern und Jugendlichen "die Möglichkeit gegeben werden, in jedem Lebensabschnitt den besten Weg zu finden". So können vielfältige Abschlüsse erworben werden. Das Schulleben sei besonders auf die Mitwirkung von Eltern und Schülern angewiesen. Robert Hedelt, Ressortleiter Betriebsorganisation, führte anschließend durch den digitalen Anmeldeprozess.

Die ASG geht mit ihrem Angebot im Bundesgebiet sogar noch etwas weiter und bietet auch Möglichkeiten im Bereich der Fachschulen und Berufsausbildung. Das können sich die Verantwortlichen perspektivisch auch am Hoppegartener Campus vorstellen, ergänzt Elmar Süß.

Mehr Informationen und die Möglichkeit der Anmeldung finden Interessierte auf der Webseite www.campus-region-brandenburg-berlin.de.